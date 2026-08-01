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हिंदी न्यूज़बिजनेसकिश्तों में सैलरी दे रही SpiceJet, रोजाना उड़ रहीं सिर्फ इतनी फ्लाइट

किश्तों में सैलरी दे रही SpiceJet, रोजाना उड़ रहीं सिर्फ इतनी फ्लाइट

SpiceJet Salary Delay: नकदी संकट से जूझ रही SpiceJet कर्मचारियों को किस्तों में वेतन दे रही है और निर्धारित क्षमता से कम उड़ानें संचालित कर रही है. आइए जानते हैं कंपनी ने इस बारे में क्या जानकारी दी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Aug 2026 08:19 PM (IST)
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SpiceJet Financial Crisis: नकदी संकट से जूझ रही घरेलू एयरलाइन SpiceJet इन दिनों एक बार फिर आर्थिक परेशानियों को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में एयरलाइन ने कबूल किया है कि मौजूदा हालात के कारण कर्मचारियों का वेतन एकमुश्त देने के बजाय किस्तों में जारी किया जा रहा है. साथ ही SpiceJet फिलहाल अपनी पूरी क्षमता से काफी कम उड़ानों का संचालन कर रही है.

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने बताया कि जूनियर और सपोर्ट कर्मचारियों को मई महीने का सैलरी पेमेंट कर दिया गया है, जबकि कुछ बाकी कर्मचारियों को सैलरी किस्तों में पेमेंट किया जा रहा है. हालांकि, बाकी कर्मचारियों का पेमेंट कब तक पूरा होगा इस बारे में कंपनी ने नहीं बताया है.

रोजाना कितनी उड़ानें संचालित कर रही है कंपनी?

  • SpiceJet वर्तमान में प्रतिदिन करीब 85 उड़ानों का संचालन कर रही है.
  • ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के तहत कंपनी ने उड़ाने करीब 140 उड़ानों की योजना बनाई थी.
  • यानी एयरलाइन फिलहाल अपनी तय क्षमता से काफी कम उड़ानें उड़ रही है.

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बेड़े और बाजार हिस्सेदारी पर भी असर

  • कंपनी के पास इस समय फिलहाल 14 परिचालन विमान मौजूद हैं.
  • इनमें 3 एयरबस A320 विमान अस्थायी लीज पर शामिल हैं.
  • आंकड़ों के मुताबिक, जून में SpiceJet की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर करीब 1.9% तक ही रह गई.
  • वहीं जनवरी में यह हिस्सेदारी 3.9% थी.

किन चुनौतियों से घिरी है एयरलाइन?

  • विमान लीजिंग कंपनी Aviator ML ने SpiceJet के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की है.
  • कंपनी पर करीब 60 करोड़ के पेमेंट में चूक का आरोप लगाया गया है.
  • वहीं यह मामला बोइंग 737 विमान की लीज से जुड़ा है.
  • फिलहाल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.

शेयरों पर भी दिख रहा दबाव

  • शुक्रवार को SpiceJet का शेयर 11.30 पर बंद हुआ.
  • पिछले एक महीने में शेयर में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है. 
  • 3 महीनों में करीब 15% से ज्यादा गिर चुका है.
  • साल-दर-साल आधार पर शेयर में करीब 62% की गिरावट दर्ज की गई है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
SpiceJet Financial Crisis SpiceJet Salary Delay
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