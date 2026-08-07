EMI नहीं चुकाई तो तुरंत नहीं बंद होगा फोन, RBI के मोबाइल लॉकिंग नियम समझिए

RBI Loan Recovery Rules: आज के समय में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन को EMI पर खरीदते हैं, लेकिन कई बार किसी वजह से किस्त समय पर जमा करने में देरी हो जाती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या EMI चूकने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी फोन तुरंत लॉक कर देगी? इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन रिकवरी से जुड़े नए नियम तय किए हैं, जिनके तहत अब बैंक या फाइनेंस कंपनियां बकाया EMI के कारण आपका फोन तुरंत लॉक नहीं कर सकेंगी. हालांकि ये नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे.

क्या हैं RBI के नए नियम?

RBI के नए लोन रिकवरी नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे. ऐसे में सिर्फ EMI मिस होने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी तुरंत आपका फोन लॉक नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी कार्रवाई से पहले ग्राहक को नोटिस देना बेहद जरूरी है. साथ ही फोन लॉक करने वाला सिस्टम मोबाइल बनाने वाली कंपनी (OEM) या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से प्रमाणित होना चाहिए. RBI के मुताबिक, बिना किसी सूचना के अचानक फोन को पूरी तरह बंद करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा.

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फोन लॉक होने पर भी ये सुविधाएं रहेंगी चालू

इनकमिंग कॉल बंद नहीं की जा सकेंगी.

SMS सेवा जारी रहेगी.

इमरजेंसी SOS फीचर हमेशा एक्टिव रहेगा.

ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती हैं जिससे लोगों का जरूरी कामकाज पूरी तरह बंद हो जाए.

कब शुरू हो सकती है कार्रवाई?

EMI 30 दिन से ज्यादा बकाया रहने पर और नोटिस देने के बाद कुछ पाबंदियां लगाए जा सकते हैं.

अगर लोन की किस्त 60 दिन या उससे ज्यादा समय तक बकाया रहती है, तभी फुल रजिस्ट्रेशन या फोन लॉक करने जैसी कार्रवाई शुरू हो सकती है.

वहीं, इस कार्रवाई से पहले ग्राहक को बकाया रकम चुकाने का समय दिया जाएगा.

किन लोन पर लागू हैं ये नियम?

EMI पर खरीदे गए स्मार्टफोन

पर्सनल लोन

होम लोन

कार लोन

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