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हिंदी न्यूज़बिजनेसAmazon-Flipkart की फ्रिडम सेल शुरू, जानिए किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

Amazon-Flipkart की फ्रिडम सेल शुरू, जानिए किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

Amazon-Flipkart Freedom Sale: अमेजन फ्रिडम सेल 7 अगस्त 2026 यानी आज से शुरू हो गई है और वहीं फ्लिपकार्ट फ्रिडम सेल 8 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है. जानिए किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 11:35 AM (IST)
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  • चुनिंदा बैंक कार्डों पर 10% तक इंस्टेंट कैशबैक उपलब्ध है।

Amazon-Flipkart Freedom Sale: क्या आप भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, AC या कोई दूसरा उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. अक्सर लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फ्रिडम सेल शुरू हो गई है. अगर आपको भी इस सेल का फायदा उठाना है तो आप भी इन प्लेटफॉर्म्स से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान ले कि कौन से सामान पर कितनी छूट दी जा रही है.  

कब शुरू होगी सेल?

अमेजन फ्रिडम सेल 7 अगस्त यानी आज से शुरू हो गई है और वहीं फ्लिपकार्ट  फ्रिडम सेल 8 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है. हालांकि, फ्लिपकार्ट प्लस और VIP मेम्बर्स को 24 घंटे पहले ही यानी आज 7 अगस्त से ही अर्ली एक्सेस मिल चुका है. 

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किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

अमेजन ने कई प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट दे रहा है. इनमें शामिल है

  • मोबाइल और एक्सेसरीज 40 प्रतिशत तक की छूट
  • लैपटॉप, हेडफोन और स्मार्टवॉच पर 75 प्रतिशत तक की छूट
  • टीवी और होम अप्लांयसेज पर 65 प्रतिशत तक की छूट
  • होम, किचन और आउटडोर प्रोडक्ट्स पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट
  • फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट

फ्लिपकार्ट पर इन कैटेगिरी पर मिल रही है छूट

  • लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े ऑफर्स
  • स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज
  • फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स
  • ऑडियो डिवाइसेज और एक्सेसरीज पर ऑफर

ग्राहकों को दी जा रही है छूट

बता दें कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपने-अपने बैंक पार्टनर्स के जरिए ग्राहकों को छूट दे रहे हैं. हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बैंक ऑफर के अलग-अलग नियम और शर्तें हैं. अमेजन पर चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है तो वहीं फ्लिपकार्ट पर भी चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए अतिरिक्त बचत का मौका मिल रहा है. 

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कुछ बातों का रखें ध्यान

  • सबसे पहले ध्यान रखें कि बैंक ऑफर्ड से जुड़ी सभी शर्तों को जरूर पढ़ें.
  • दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सामान की कीमत की तुलना जरूर करें.
  • खरीदने से पहले ही वारंटी, रिटर्न पॉलिसी की जानकारी देखें.
  • इसके अलावा EMI से जुड़ी भी हर जानकारी को देख लें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Amazon Business News FlipKart Amazon-Flipkart Freedom Sale
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