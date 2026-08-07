Amazon-Flipkart की फ्रिडम सेल शुरू, जानिए किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चुनिंदा बैंक कार्डों पर 10% तक इंस्टेंट कैशबैक उपलब्ध है।

Amazon-Flipkart Freedom Sale: क्या आप भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, AC या कोई दूसरा उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. अक्सर लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फ्रिडम सेल शुरू हो गई है. अगर आपको भी इस सेल का फायदा उठाना है तो आप भी इन प्लेटफॉर्म्स से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान ले कि कौन से सामान पर कितनी छूट दी जा रही है.

कब शुरू होगी सेल?

अमेजन फ्रिडम सेल 7 अगस्त यानी आज से शुरू हो गई है और वहीं फ्लिपकार्ट फ्रिडम सेल 8 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है. हालांकि, फ्लिपकार्ट प्लस और VIP मेम्बर्स को 24 घंटे पहले ही यानी आज 7 अगस्त से ही अर्ली एक्सेस मिल चुका है.

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किन-किन सामानों पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

अमेजन ने कई प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट दे रहा है. इनमें शामिल है

मोबाइल और एक्सेसरीज 40 प्रतिशत तक की छूट

लैपटॉप, हेडफोन और स्मार्टवॉच पर 75 प्रतिशत तक की छूट

टीवी और होम अप्लांयसेज पर 65 प्रतिशत तक की छूट

होम, किचन और आउटडोर प्रोडक्ट्स पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट

फ्लिपकार्ट पर इन कैटेगिरी पर मिल रही है छूट

लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े ऑफर्स

स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज

फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स

ऑडियो डिवाइसेज और एक्सेसरीज पर ऑफर

ग्राहकों को दी जा रही है छूट

बता दें कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपने-अपने बैंक पार्टनर्स के जरिए ग्राहकों को छूट दे रहे हैं. हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बैंक ऑफर के अलग-अलग नियम और शर्तें हैं. अमेजन पर चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है तो वहीं फ्लिपकार्ट पर भी चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए अतिरिक्त बचत का मौका मिल रहा है.

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कुछ बातों का रखें ध्यान