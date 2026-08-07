सोना 1.50 लाख के करीब, चांदी ने भी मारी छलांग, जानें आज के ताजा भाव और तेजी की वजह

Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए आज भी भाव ऊंचे बने हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत मांग और डॉलर में कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. 24 कैरेट सोना लगभग 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी भी 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर के करीब पहुंच गई है.

आज कितना है सोने का भाव?

आज बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,49,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है. 18 कैरेट का रेट आज 1,12,420 रुपए प्रति 10 ग्राम है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय बाजार के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

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चांदी की कीमत भी चमकी

सोने के साथ-साथ चांदी में भी तेजी का दौर जारी है. आज चांदी का भाव करीब 2.56 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहा है. पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल आया है.

सोना-चांदी क्यों हुआ महंगा?

डॉलर में कमजोरी- जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सोना दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सस्ता हो जाता है. इससे मांग बढ़ती है.

वैश्विक तनाव- दुनिया में बढ़ते तनाव के समय निवेशक सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर सोने में पैसा लगाना पसंद करते हैं.

महंगाई की चिंता- महंगाई से बचने के लिए भी निवेशक सोने को ही सही मानते हैं.

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क्या आगे और बढ़ेगा सोने का भाव?

सोने की कीमतों की दिशा आगे भी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर निर्भर करेगी. अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोने में तेजी जारी रह सकती है. वहीं, डॉलर मजबूत होने पर कीमतों पर दबाव भी आ सकता है.

खरीदारी करने वालों के लिए क्या करें?

अगर आप शादी या किसी खास मौके के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न लें. खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें और हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें.