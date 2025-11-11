आज 11 नवंबर को बैंक खुले हैं या बंद? देखें आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट में क्या है अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर आप आज मंगलवार, 11 नवंबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए. ऐसा ना हो कि, आप बैंक शाखा जाएं और बैंक बंद हो.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank Holiday Today: अगर आप आज मंगलवार, 11 नवंबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए. ऐसा ना हो कि, आप बैंक शाखा जाएं और बैंक बंद हो. ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको इस बात की पता होना चाहिए कि, आज बैंक खुले है या नहीं.

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट देखने के बाद ही बैंक जाने का प्लान बनाएं. आईए जानते है कि, आज 11 नवंबर को कहां-कहां बैंक बंद हैं.

इस राज्य में है बैंक हॉलिडे  

आज यानी मंगलवार, 11 नवंबर को पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे, लेकिन सिक्किम राज्य में बैंक बंद करने की घोषणा की गई है. अगर आप सिक्किम में रहते हैं या वहां किसी बैंक से काम करवाना चाहते हैं, तो आज बैंक जाने से बचें वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं.  

मंगलवार को सिक्किम में ल्हाबाब दुचेन त्योहार मनाया जाएगा. यह राज्य का पारंपरिक धार्मिक त्योहार है. इस वजह से बैंकों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. 

डिजिटल सेवाएं रहेगी चालू

बैंक शाखा बंद होने के बाद भी आप डिजिटली तरीके से अपना काम कर सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये सारी सुविधाएं चालू रहेगी. अगर आपको कैश पैसों की जरूरत होती है तो, बैंकों के एटीएम भी 24 घंटे चालू रहते है. आप यहां से पैसे निकाल सकते हैं.  

आरबीआई करता हैं छुट्टियों की घोषणा

आरबीआई के द्वारा बैंकों की छुट्टियों का ऐलान किया जाता है. नेशनल हॉलिडे के अलावा आरबीआई राज्यों के विशेष अनुरोध पर भी छुट्टियों की घोषणा करता हैं. इसलिए बैंक हॉलिडे से संबंधित जानकारी आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं. 

Published at : 11 Nov 2025 07:47 AM (IST)
Bank Holiday Today RBI Bank Holiday List
