हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI Big Announcement: आपके साथ हुआ ‘डिजिटल फ्रॉड’ तो अब होगी भरपाई, 25000 रुपये तक मिलेगा मुआवजा, RBI का बड़ा ऐलान

RBI Big Announcement: आपके साथ हुआ ‘डिजिटल फ्रॉड’ तो अब होगी भरपाई, 25000 रुपये तक मिलेगा मुआवजा, RBI का बड़ा ऐलान

RBI New Draft: अक्सर देखा गया है कि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें न तो समय पर न्याय मिल पाता है और न ही नुकसान की भरपाई हो पाती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

RBI New Customer Protections: देशभर में डिजिटल लेन-देन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और सरकार व नियामक संस्थाएं कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं. ऐसे में साइबर फ्रॉड एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है. अक्सर देखा गया है कि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें न तो समय पर न्याय मिल पाता है और न ही नुकसान की भरपाई हो पाती है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है. केन्द्रीय बैंक की ओर से ऐसी रूपरेखा लाने की तैयारी है, जिसके तहत डिजिटल फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को मुआवजा मिल सकेगा. इससे न केवल पीड़ितों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि डिजिटल भुगतान प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत होगा. आरबीआई का यह कदम सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.

RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि छोटे-मोटे धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेन-देन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति देने की एक नई रूपरेखा लाई जाएगी. चालू वित्त वर्ष की आखिरी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आरबीआई एक ड्राफ्ट भी जारी करेगा, जिसमें विलंब से क्रेडिट जैसी व्यवस्थाओं और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशेष वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण उपायों पर विचार किया जाएगा. विलंब से क्रेडिट का मतलब कुछ डिजिटल लेन-देन से प्राप्त राशि को जानबूझकर थोड़ी देरी से प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करना है, ताकि धोखाधड़ी की आशंका को कम किया जा सके.

डिजिटल फ्रॉड की भरपाई

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए आरबीआई तीन नए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करेगा. इनमें पहला वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री से जुड़ा होगा, दूसरा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस में कस्टमर्स की देनदारी को सीमित करने से संबंधित होगा. साथ ही, तीसरा कर्ज वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति और उनके तौर-तरीकों से जुड़ा होगा.

उन्होंने कहा कि कम वैल्यू के ट्रांजेक्शंस में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित रूपरेखा भी इन्हीं संशोधित निर्देशों का हिस्सा होगी. गौरतलब है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस में कस्टमर्स की शून्य या सीमित देनदारी से जुड़े मौजूदा निर्देश साल 2017 में जारी किए गए थे, जिनकी अब तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए समीक्षा की गई है.

2017 फ्रेमवर्क की समीक्षा

मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री से ग्राहकों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों को भी गंभीर नुकसान होता है, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक काउंटर पर बेचे जाने वाले तीसरे-पक्ष उत्पाद ग्राहकों की जरूरतों और उनकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप हों. इसी उद्देश्य से विज्ञापन, विपणन और बिक्री से जुड़े व्यापक निर्देशों का मसौदा भी सार्वजनिक परामर्श के लिए जल्द जारी किया जाएगा. इसके अलावा, बैंकों और NBFC में कर्ज वसूली और वसूली एजेंटों से जुड़े अलग-अलग नियमों की समीक्षा कर उन्हें एकरूप बनाने का भी फैसला किया गया है.

इसके साथ ही RBI गवर्नर ने ‘मिशन सक्षम’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता निर्माण करना है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी आगे की वृद्धि मजबूत कौशल, तकनीकी क्षमताओं और परिचालन मजबूती पर निर्भर करती है. मिशन सक्षम के तहत क्षेत्र-व्यापी क्षमता निर्माण और प्रमाणन ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसे बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक व्यापक लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा. इसमें विभिन्न कार्यों से जुड़े लगभग 14 लाख प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव स्थानीय स्थानों व क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: यूएस टेक स्टॉक्स में बिकवाली से हड़कंप, वॉल स्ट्रीट से एशियाई बाजार तक भारी गिरावट, क्यों AI ने बढ़ाई चिंता?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
RBI Customer Protection Digital Fraud Compensation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
जनरल नॉलेज
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
यूटिलिटी
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget