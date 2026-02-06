हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटयूएस टेक स्टॉक्स में बिकवाली से हड़कंप, वॉल स्ट्रीट से एशियाई बाजार तक भारी गिरावट, क्यों AI ने बढ़ाई चिंता?

यूएस टेक स्टॉक्स में बिकवाली से हड़कंप, वॉल स्ट्रीट से एशियाई बाजार तक भारी गिरावट, क्यों AI ने बढ़ाई चिंता?

बाजार में आई इस गिरावट की बड़ी वजह निवेशकों की बढ़ती चिंता मानी जा रही है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में लगातार बढ़ते निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

Asian Stock Market Fall: यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी बिकवाली ने वैश्विक निवेशकों के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसका असर अमेरिकी बाजारों से लेकर एशियाई शेयर बाजारों तक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. गुरुवार को लगातार तीसरे दिन अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं एशियाई बाजारों में भी बेचैनी का माहौल बना रहा. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स (HSI) सुबह करीब साढ़े दस बजे 1.13 प्रतिशत यानी करीब 304 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा.

दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगातार दूसरे दिन करीब 2 प्रतिशत फिसलकर 5,057 के स्तर पर आ गया. हालांकि चीन के बाजारों में मिला-जुला रुख रहा, जहां शेनझेन करीब 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ जबकि शंघाई में मामूली 0.1 प्रतिशत की तेजी देखी गई. दूसरी ओर, जापान का निक्केई 0.33 प्रतिशत यानी करीब 175 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया.

बाजार में क्यों गिरावट?

बाजार में आई इस गिरावट की बड़ी वजह निवेशकों की बढ़ती चिंता मानी जा रही है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में लगातार बढ़ते निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं. निवेशकों को यह डर सताने लगा है कि एआई पर हो रहे भारी खर्च का ठोस रिटर्न आखिर कब और कैसे मिलेगा. इसी अनिश्चितता ने टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ा दिया है, जिसका असर अब वैश्विक बाजारों में फैलता दिख रहा है.

इस नकारात्मक रुझान का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य निवेश विकल्पों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह चांदी, बिटकॉइन और अन्य जोखिम वाले एसेट्स में तेजी देखने को मिली थी, वह चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है. निवेशक फिलहाल जोखिम से दूरी बनाते हुए सतर्क रुख अपना रहे हैं.

एक ऐलान और बाजार में हड़कंप

बाजार में अचानक आई इस हलचल की एक बड़ी वजह क्लाउड-आधारित चैटबॉट बनाने वाले एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक का हालिया ऐलान भी माना जा रहा है. कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा टूल विकसित किया है जो कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का काम एक साथ कर सकता है, जिनमें लीगल सर्विसेज और डेटा मार्केटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इस घोषणा के बाद निवेशकों के मन में यह चिंता और गहरी हो गई कि एआई टेक्नोलॉजी कई सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर नौकरियों और बिजनेस मॉडल्स को प्रभावित कर सकती है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है.

इससे पहले गुरुवार को वॉल स्ट्रीट के सभी प्रमुख इंडेक्स में तेज गिरावट देखने को मिली थी और टेक-हैवी नैस्डेक खासतौर पर दबाव में रहा. बीते तीन दिनों में अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट देखने को मिली है, उसकी तुलना अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बड़े ऐलानों के बाद बने हालात से की जा रही है, जब बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया था.

इसके अलावा, कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के बाद जॉब ओपनिंग्स में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं जनवरी महीने में 2009 की वैश्विक मंदी के बाद सबसे ज्यादा छंटनी की घोषणाएं कंपनियों की ओर से की गई हैं. इन तमाम कारणों ने मिलकर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: RBI के रेपो पर ऐलान से पहले रुपये की छलांग, देखता रहा ट्रंप का डॉलर, करेंसी मार्केट में कर गया 'खेल'

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Wall Street Asian Stock Market
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Ghooskhor Pandit Film Row: Bhopal में फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर प्रदर्शन जारी | Breaking
Delhi News: प्रशासन की बड़ी लापरवाही, Noida के बाद Delhi में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत | Breaking
Pariksha Pe Charcha 2026 : पढ़ाई को लेकर कोई टोके तो क्या करें?, PM Modi ने बच्चों को दी बड़ी सीख
Ghooskhor Pandit Film Row: फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों बढ़ता जा रहा विवाद? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
ओटीटी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
शिक्षा
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget