बॉक्स ऑफिस ही नहीं शेयर बाजार पर भी दिखा धुरंधर-2 का दम, मालामाल हुआ पीवीआर Inox

PVR INOX share Jumps: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर-2 ने ऐसा जलवा दिखाया है कि इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शेयर बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है. पहले दिन करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली यह फिल्म एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है. फिल्म की शानदार ओपनिंग के बाद मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली. शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 3.50 प्रतिशत तक चढ़ गया और 1000 रुपये के पार पहुंच गया.

शेयर बाजार पर धुरंधर-2 का जलवा

इस तेजी के चलते पीवीआर आईनॉक्स के मार्केट कैप में भी करीब 360 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बाजार के जानकारों का मानना है कि धुरंधर-2 का असर अभी जारी रहेगा और यह फिल्म कमाई के मामले में जल्द ही 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में भी इस फिल्म का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है, जिसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है. उनका कहना है कि लंबे समय बाद कोई फिल्म दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है.

एक हफ्ते में 5.6% उछले पीवीआर के शेयर

बीएसई पर 13 मार्च से अब तक पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में करीब 5.60 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है. शुक्रवार के कारोबार में यह शेयर 3.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 1029 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इससे पहले सुबह के कारोबार में यह 1.34 प्रतिशत बढ़कर 1005.60 रुपये पर पहुंच गया था. कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 10,104.78 करोड़ रुपये हो गया, जो एक दिन पहले 9744.38 करोड़ रुपये था. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है.

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