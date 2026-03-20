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हिंदी न्यूज़बिजनेसबॉक्स ऑफिस ही नहीं शेयर बाजार पर भी दिखा धुरंधर-2 का दम, मालामाल हुआ पीवीआर Inox

बॉक्स ऑफिस ही नहीं शेयर बाजार पर भी दिखा धुरंधर-2 का दम, मालामाल हुआ पीवीआर Inox

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में भी इस फिल्म का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है, जिसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है. उनका कहना है कि लंबे समय बाद कोई फिल्म दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 12:18 PM (IST)
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PVR INOX share Jumps: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर-2 ने ऐसा जलवा दिखाया है कि इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शेयर बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है. पहले दिन करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली यह फिल्म एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है. फिल्म की शानदार ओपनिंग के बाद मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली. शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 3.50 प्रतिशत तक चढ़ गया और 1000 रुपये के पार पहुंच गया.

शेयर बाजार पर धुरंधर-2 का जलवा

इस तेजी के चलते पीवीआर आईनॉक्स के मार्केट कैप में भी करीब 360 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बाजार के जानकारों का मानना है कि धुरंधर-2 का असर अभी जारी रहेगा और यह फिल्म कमाई के मामले में जल्द ही 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में भी इस फिल्म का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है, जिसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है. उनका कहना है कि लंबे समय बाद कोई फिल्म दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है.

एक हफ्ते में 5.6% उछले पीवीआर के शेयर

बीएसई पर 13 मार्च से अब तक पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में करीब 5.60 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है. शुक्रवार के कारोबार में यह शेयर 3.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 1029 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इससे पहले सुबह के कारोबार में यह 1.34 प्रतिशत बढ़कर 1005.60 रुपये पर पहुंच गया था. कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 10,104.78 करोड़ रुपये हो गया, जो एक दिन पहले 9744.38 करोड़ रुपये था. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar 2 Box Office Collection PVR Inox Share Price Surge
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