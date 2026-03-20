HDFC Bank: HDFC बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन (Sashidhar Jagdishan) ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड ने पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) से उनके इस्तीफे के फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है.

जगदीशन ने बताया कि बोर्ड के सदस्यों ने न केवल अतनु चक्रवर्ती को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया, बल्कि उनसे उनके इस्तीफे पत्र में इस्तेमाल की गई कठोर शब्दों जैसे कि नैतिकता और सिद्धांतों के खिलाफ, को वापस लेने के लिए भी कहा. हालांकि, अतनु नहीं माने.

CEO ने और क्या कहा?

बोर्ड ने उनसे उन घटनाओं, कामकाज के तरीकों, प्रथाओं पर सफाई मांगी. उनसे इन पर स्पष्ट राय रखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ ठोस नहीं बताया. CEO ने कहा कि 17 मार्च को जमा किए गए अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से हर कोई हैरान था क्योंकि बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई गंभीर मुद्दा नहीं मिला. बैंक ने सफाई देते हुए कहा है कि पूर्व सीईओ का यह इस्तीफा किसी बड़ी गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि निजी विचारों और काम करने के तरीके में फर्क होने की वजह से हो सकता है.

जब भी किसी बड़े संस्थान में बड़े लेवल पर कोई अधिकारी इस्तीफा देता है, तो निवेशकों को यही लगता है कि जरूर कहीं कोई गलत है. निवेशकों की इसी भ्रांति को दूर करने के लिए CEO ने भरोसा दिलाया कि बैंकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं है. बैंक सुरक्षित और ईमानदार हाथों में है.

दबाव में HDFC Bank के शेयर

शुक्रवार, 20 मार्च को इंट्राडे ट्रेडिंग में HDFC Bank के शेयरों में 2 परसेंट की और गिरावट आई. यह लगातार दूसरा दिन है, जब बैंक के शेयर फिसलते नजर आए. भारत के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर के शेयर दिन के सबसे निचले स्तर 781 रुपये पर कारोबार करते नजर आए और पिछले ट्रेडिंग सेशन में बने अपने 52-वीक के नए लो लेवल 772 के करीब रहे. मार्च में अब तक HDFC Bank के शेयरों में 10 परसेंट से गिरावट आ चुकी है. इसी के साथ यह मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है.

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