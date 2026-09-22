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हिंदी न्यूज़बिजनेस25 सितंबर से पहले निपटा लें बैंक के जरूरी काम, PNB ने जारी किया अलर्ट

25 सितंबर से पहले निपटा लें बैंक के जरूरी काम, PNB ने जारी किया अलर्ट

PNB ने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों से 25 सितंबर तक जरूरी शाखा संबंधी काम निपटाने को कहा है. हड़ताल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Sep 2026 04:29 PM (IST)
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अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द निपटा लेना ही आपके लिए बेहतर होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे 28 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए 25 सितंबर तक शाखा से जुड़े जरूरी काम पूरे कर लें. बैंक ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के जरिए बताया कि हड़ताल के दौरान शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

हालांकि, ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जैसी डिजिटल सेवाओं को उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी. 28 से 30 सितंबर की हड़ताल से पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है. ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसके लिए बैंक शाखा जाना जरूरी है, तो उसे पहले ही पूरा कर लें. 

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PNB ने ग्राहकों को क्या सलाह दी?

  • 25 सितंबर 2026 तक शाखा से जुड़े जरूरी बैंकिंग काम पूरा कर लें.
  • कैश जमा या निकासी जैसे जरूरी काम समय रहते निपटा लें. 
  • जरूरी दस्तावेज जमा करने या शाखा से जुड़े अन्य कामों को आखिरी समय तक न टालें.
  • हड़ताल के दौरान शाखाओं पर कामकाज प्रभावित होने की स्थिति में परेशानी हो सकती है.

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PNB ने कहा है कि हड़ताल के दौरान ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी. ऐसे में जिन कामों को ऑनलाइन किया जा सकता है, उनके लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्यों बुलाई गई है तीन दिन की बैंक हड़ताल?

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और उससे जुड़े संगठनों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में बैंकों में पांच दिन का करी सप्ताह लागू करना शामिल है. इसके साथ ही सरकार की ओर से हड़ताल को टालने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझने की अपील भी की गई है. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Sep 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
PNB Bank Strike 2026 PNB Bank Holiday
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