25 सितंबर से पहले निपटा लें बैंक के जरूरी काम, PNB ने जारी किया अलर्ट

अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द निपटा लेना ही आपके लिए बेहतर होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे 28 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए 25 सितंबर तक शाखा से जुड़े जरूरी काम पूरे कर लें. बैंक ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के जरिए बताया कि हड़ताल के दौरान शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

हालांकि, ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जैसी डिजिटल सेवाओं को उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी. 28 से 30 सितंबर की हड़ताल से पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है. ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसके लिए बैंक शाखा जाना जरूरी है, तो उसे पहले ही पूरा कर लें.

PNB ने ग्राहकों को क्या सलाह दी?

25 सितंबर 2026 तक शाखा से जुड़े जरूरी बैंकिंग काम पूरा कर लें.

कैश जमा या निकासी जैसे जरूरी काम समय रहते निपटा लें.

जरूरी दस्तावेज जमा करने या शाखा से जुड़े अन्य कामों को आखिरी समय तक न टालें.

हड़ताल के दौरान शाखाओं पर कामकाज प्रभावित होने की स्थिति में परेशानी हो सकती है.

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PNB ने कहा है कि हड़ताल के दौरान ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी. ऐसे में जिन कामों को ऑनलाइन किया जा सकता है, उनके लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Important Advisory! Please Take a Note. https://t.co/w2IAsofacw — Punjab National Bank (@pnbindia) September 22, 2026

क्यों बुलाई गई है तीन दिन की बैंक हड़ताल?

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और उससे जुड़े संगठनों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में बैंकों में पांच दिन का करी सप्ताह लागू करना शामिल है. इसके साथ ही सरकार की ओर से हड़ताल को टालने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझने की अपील भी की गई है.

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