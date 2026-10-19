जो भी होने वाला है वो होगा...' लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों पर बोले थे सलमान खान

टाइगर श्रॉफ पर रविवार यानी कि 18 अक्तूबर को जानलेवा हमला किया गया. तीन बाइक सवार ने एक्टर की कार पर अंधाधुन फायरिंग की, जिसमें टाइगर के ड्राइवर फिरदौस घायल हो गए. टाइगर को भी हाथ और सीने पर चोट आई है. मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है और इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम ने ली है.

इसी बीच अब सलमान खान का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही जान से मारने की धमकियों पर एक्टर ने रिएक्शन दिया था. 2018 के बाद से सलमान को कई बार धमकियां और उनके घर पर फायरिंग तक की घटना को अंजाम दिया गया. वहीं, उनके करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को भी मार दिया गया. चलिए बताते हैं सलमान इन धमकियों पर क्या कहा था.

धमकियों पर क्या बोले थे सलमान खान

दरअसल, सलमान खान ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में धमकियों पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था, 'सुरक्षा, असुरक्षा से बेहतर है. अब सड़क पर साइकिल चलाकर अकेले कहीं जाना भी मुमकिन नहीं है. इससे बड़ी बात ये है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूं तो सिक्योरिटी के चलते दूसरे लोगों को परेशानी होती है. साथ ही वहां पर मेरे फैंस भी होते हैं लेकिन एक गंभीर खतरा है इसलिए इतनी सुरक्षा है.'

Mumbai, Maharashtra: Security visuals from outside Galaxy Apartments, the residence of actor Salman Khan. https://t.co/cSeKl8wkE9 — IANS (@ians_india) October 19, 2026

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इतना ही नहीं, सलमान खान ने आगे फिल्मी अंदाज में कहा था, 'उन्हें 100 बार लकी बनना है, मुझे एक बार लकी बनना है. मैं वो सब कर रहा हूं, जो मुझे कहा गया है.' इसी के साथ सलमान ने आगे कहा, 'मैं सिक्योरिटी के साथ बाहर जा रहा हूं. मुझे पता है कि जो भी होने वाला है वो होगा चाहे इस पर आप चाहे कुछ भी कर लें. मेरे आस-पास बहुत सारे शेरा हैं.'

बढ़ाई गई सलमान के घर के बाहर सिक्योरिटी

वहीं, टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना ने मुंबई में लोगों का दिल दहला दिया है, जिसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी को भी टाइट कर दिया गया है. IANS पर सामने आए सलमान के घर के विजुअल्स में देखने के लिए मिला कि सलमान के घर के बाहर सिक्योरिटी को टाइट किया गया है.

बहरहाल, अगर सलमान खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं, जिसे इसी साल रिलीज किया जाना था लेकिन चीन के साथ संबंध अच्छे होने की वजह से इसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया था. अब फिल्म को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है.