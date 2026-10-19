Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका के हर बच्चे को एलन मास्क का तोहफा, देंगे SpaceX का एक शेयर

अमेरिका के हर बच्चे को एलन मास्क का तोहफा, देंगे SpaceX का एक शेयर

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि वह अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देने की योजना बना रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. एलन मस्क ने कहा है कि अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को उनकी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. अगर इस योजना को लागू किया जाता है, तो अमेरिका में रहने वाले लाखों बच्चों को इसका फायदा मिल सकता है.

मस्क के इस ऐलान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसकी वजह यह है कि स्पेसएक्स रॉकेट और अंतरिक्ष से जुड़े कारोबार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी काम कर रही है.

एलन मस्क ने क्या किया ऐलान?

टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगले साल वह अमेरिका में रहने वाले हर बच्चे को अपने स्पेसएक्स शेयरों में से एक शेयर देंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह शुरुआत होगी और फ्यूचर में कई अन्य शेयर भी दिए जा सकते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि शेयर किस तरह बांटे जाएंगे, कौन-कौन से बच्चे इसके लिए पात्र होंगे और यह योजना कब शुरू होगी. 

स्पेसएक्स में एलन मस्क की कितनी हिस्सेदारी है?

स्पेसएक्स की शुरुआत साल 2002 में हुई थी. यह कंपनी रॉकेट बनाने, अंतरिक्ष में मिशन भेजने और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने के लिए जानी जाती है. एलन मस्क के पास इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है. इसका मतलब है कि कंपनी में उनके पास काफी शेयर हैं और वह इसके अहम फैसलों में काफी भूमिका निभाते हैं. 

अमेरिका के कितने बच्चों को मिल सकता है फायदा?

मस्क के मुताबिक, अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देने की योजना है. हालांकि अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के करीब 7.2 करोड़ बच्चे हैं. ऐसे में अगर मस्क की यह योजना लागू होती है, तो बड़ी संख्या में बच्चों को स्पेसएक्स के शेयर मिल सकते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सभी बच्चों को शेयर देने के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे और इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा.

एंथ्रोपिक के ऐलान के बाद आया बयान

एलन मस्क का यह बयान एआई कंपनी एंथ्रोपिक के एक ऐलान के बाद आया है. एंथ्रोपिक ने अपने शेयरों का कुछ हिस्सा जनहित के कामों के लिए इस्तेमाल करने की बात कही थी. इसके लिए कंपनी ने एक सार्वजनिक हित फंड बनाने की जानकारी दी. इसके बाद मस्क ने कहा कि शेयर किसी दूसरी संस्था के बजाय सीधे लोगों को दिए जाने चाहिए. इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के बच्चों को स्पेसएक्स के शेयर देने की योजना का जिक्र किया.

DA और DR में क्या फर्क है? 8वें वेतन आयोग से पहले जान लें पूरा हिसाब

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Elon Musk SpaceX Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
DA और DR में क्या फर्क है? 8वें वेतन आयोग से पहले जान लें पूरा हिसाब
DA और DR में क्या फर्क है? 8वें वेतन आयोग से पहले जान लें पूरा हिसाब
बिजनेस
फ्रांस में 158 रुपए लीटर है दूध, पेट्रोल के दाम 200 पार, किस देश में रहना है ज्यादा महंगा?
फ्रांस में 158 रुपए लीटर है दूध, पेट्रोल के दाम 200 पार, किस देश में रहना है ज्यादा महंगा?
बिजनेस
ट्रक ड्राइवरों को राहत, GST जांच का नियम बदला, तमिलनाडु बना पहला राज्य
ट्रक ड्राइवरों को राहत, GST जांच का नियम बदला, तमिलनाडु बना पहला राज्य
बिजनेस
इंजीनियरिंग छोड़ Rapido में चला रहा बाइक, रोज 4000 कमा रहा शख्स
इंजीनियरिंग छोड़ Rapido में चला रहा बाइक, रोज 4000 कमा रहा शख्स
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget