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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में 102, विदेश में 205 यूनिकार्न, भारतीयों ने स्टार्टअप की दुनिया में रचा नया इतिहास

देश में 102, विदेश में 205 यूनिकार्न, भारतीयों ने स्टार्टअप की दुनिया में रचा नया इतिहास

Prosus और Dealroom की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पले-बढ़े संस्थापकों से जुड़ी 205 वर्तमान और पूर्व यूनिकॉर्न कंपनियों की विदेशों में कुल संस्थापक-हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य करीब 560 अरब डॉलर है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Sep 2026 03:09 PM (IST)
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अगर आपको लगता है कि भारतीय स्टार्टअप की सफलता सिर्फ देश तक सीमित है, तो यह आंकड़े आपको हैरान कर सकती हैं. भारत में पले-बढ़े संस्थापकों ने विदेशों में भी बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं. Prosus और Dealroom के नए इंडियन डायस्पोरा इंडेक्स (Indian Diaspora Index) के मुताबिक, ऐसे संस्थापकों ने भारत के बाहर 205 वर्तमान और पूर्व यूनिकॉर्न कंपनियों को खड़ी करने में काफी अहम भूमिका निभाई है. इन कंपनियों का संस्थापक-हिस्सेदारी के आधार पर कुल मूल्य करीब 560 अरब डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 53.65 लाख करोड़) आंका गया है. 

यहां 560 अरब डॉलर का मतलब भारतीय संस्थापकों की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आंकड़ा उन कंपनियों की वैल्यू में संस्थापकों के अनुमानित हिस्से को दिखाता है. हालांकि, समय के साथ फंडिंग, कर्मचारियों को दिए गए शेयर और शेयरों की बिक्री के कारण असल हिस्सेदारी अलग हो सकती है. 

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विदेश में बनी 205 यूनिकॉर्न कंपनियां कैसे बंटी हैं?

इंडियन डायस्पोरा इंडेक्स में शामिल 205 विदेशी यूनिकॉर्न कंपनियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में देखा गया है. 

  • 70 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्हें पूरी तरह भारत में पले-बढ़े संस्थापकों ने शुरू किया. इन कंपनियों का संस्थापक-हिस्सेदारी के आधार पर मूल्य करीब 243 अरब डॉलर (करीब 23.28 लाख करोड़) है.
  • बाकी 135 कंपनियों में भारत में पले-बढ़े संस्थापक अन्य देशों के संस्थापकों के साथ शामिल है. इन 135 कंपनियों का संस्थापक- हिस्सेदारी मूल्य करीब 317 अरब डॉलर (करीब 30.37 लाख करोड़) है. 

यानी दोनों समूहों को मिलाने पर कुल 205 विदेशी यूनिकॉर्न और करीब 560 अरब डॉलर का आंकड़ा सामने आता है. इस समूह में Zscaler, Rubrik और Nutanix जैसी कंपनियां शामिल हैं. 

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205 यूनिकॉर्न में अमेरिका का दबदबा 

भारत में पले-बढ़े संस्थापकों से जुड़ी विदेशी यूनिकॉर्न कंपनियों का बड़ा हिस्सा अमेरिका में है. 205 यूनिकॉर्न कंपनियों में से 187 यानी करीब 91% अमेरिका में स्थित हैं. इससे यह साफ जाहीर होता है कि भारतीय मूल के संस्थापकों के लिए अमेरिका एक प्रमुख स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी ठिकाना है. हालांकि एक अलग व्यापक विश्लेषण में भारत में जन्मे संस्थापकों को देखा गया, तो दुनिया भर में ऐसी 323 यूनिकॉर्न कंपनियों की पहचान मिली है.

भारत में बनीं 102 यूनिकॉर्न कंपनियां भी शामिल 

रिपोर्ट में उन यूनिकॉर्न कंपनियों को भी देखा गया जिनके कम से कम एक संस्थापक का जन्म भारत में हुआ है.

  • कुल 323 यूनिकॉर्न कंपनियों की पहचान की गई.
  • इनमें 102 कंपनियां भारत में शुरू हुईं.
  • करीब 200 कंपनियां अमेरिका में शुरू हुईं या बाद में वहां स्थानांतरित हुईं.
  • बाकी 21 कंपनियां अन्य देशों में शुरू की गईं.

हालांकि, इस व्यापक समूह में भारत में पैदा हुए वे संस्थापक भी शामिल हैं, जिन्होंने बचपन में ही अपना देश छोड़ दिया था.

भारत में भी तेजी से बढ़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम

इंडेक्स के मुताबिक, भारत में स्थित 102 यूनिकॉर्न कंपनियों का संस्थापक-हिस्सेदारी के आधार पर कुल मूल्य करीब 349 अरब डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 33.43 लाख करोड़ है. इस समूह में कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं.

  • Flipkart - करीब 36 अरब डॉलर (करीब 3.45 लाख करोड़)
  • Zomato - करीब 30 अरब डॉलर (करीब 2.87 लाख करोड़)
  • Groww - करीब 16 अरब डॉलर (करीब 1.53 लाख करोड़)

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Indian Startup Ecosystem Indian Diaspora Index
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