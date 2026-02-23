हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसों की कमी नहीं रोक पाएगी हौसलों की उड़ान, पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को सहारा; जानें कितना मिलता है लोन

पैसों की कमी नहीं रोक पाएगी हौसलों की उड़ान, पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को सहारा; जानें कितना मिलता है लोन

लोगों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं लागू करती रहती हैं. आइए जानते हैं, कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

PM Vishwakarma Yojana Benefits: लोगों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं लागू करती रहती हैं. जिसका लाभ समाज के कई वर्ग के लोगों को मिलता है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है.

जिसके तहत लाभार्थियों को कौशल सुधारने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि, कम ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है. आइए जानते हैं, कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?

पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने की पहल

भारत सरकार की ओर से पारंपरिक हुनर से जुड़े लोगों को मजबूती देने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई हैं. यह योजना उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए तैयार की गई है, जो अपने हाथों से काम करते है और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं.

इसके तहत लाभार्थियों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन के साथ काम से जुड़ी आधुनिक ट्रेनिंग भी दी जाती है. ताकि वे अपने कौशल को सिर्फ रोजगार तक सीमित न रखकर उसे एक व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकें.

ट्रेनिंग के साथ मिलती है आर्थिक मदद

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सुनार, लोहार, नाई जैसे 18 कौशल को शामिल किया है. सरकार इन सभी ट्रेडों में लाभार्थियों को ट्रेनिंग देती है. साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाता है. ट्रेनिंग के बाद विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, 15 हजार रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन, स्किल अपग्रेडेशन इत्यादि चीजों का लाभ मिलता है.  

कम ब्याज दर पर मिलता है लोन

अगर कोई कारीगर पैसों की कमी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा हैं तो, वह पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए वित्तीय मदद प्राप्त कर सकता हैं. इस योजना में कुल तीन लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है. जिसमें शुरुआती स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए एक लाख रुपये दिए जाते हैं. काम के विस्तार के लिए दूसरे चरण में दो लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन लिया जा सकता है.

खास बात यह है कि यह ऋण मात्र 5 फीसदी ब्याज दर पर मिलता है. कारीगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. कारीगर ऑनलाइन आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, ऑफलाइन के लिए नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Stock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर

Published at : 23 Feb 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
PM Vishwakarma Yojana Benefits PM Vishwakarma Loan Interest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पैसों की कमी नहीं रोक पाएगी हौसलों की उड़ान, पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को सहारा; जानें कितना मिलता है लोन
पैसों की कमी नहीं रोक पाएगी हौसलों की उड़ान, पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को सहारा; जानें कितना मिलता है लोन
बिजनेस
टैरिफ पर अमेरिकी SC के फैसले से बम-बम बाजार, 479 अंक उछलकर बंद सेंसेक्स, जानें कैसा रहेगा मार्केट का हाल
टैरिफ पर अमेरिकी SC के फैसले से बम-बम बाजार, 479 अंक उछलकर बंद सेंसेक्स, जानें कैसा रहेगा मार्केट का हाल
बिजनेस
India FMCG Sector Growth: फिर रीबाउंड के रास्ते देश का FMCG सेक्टर, Q3 में 7.5 परसेंट के ग्रोथ ने चौंकाया
फिर रीबाउंड के रास्ते देश का FMCG सेक्टर, Q3 में 7.5 परसेंट के ग्रोथ ने चौंकाया
बिजनेस
Stock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price Crash: Trump का फैसला और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ! |ABPLIVE
कौन था El Mencho ? जिसकी मौत पर सुलगा देश, मेक्सिको के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा | ABPLIVE
JNU CLASH: JNU में आधी रात जमकर झड़प , 300 नकाबपोशों का तांडव! |ABPLIVE
Nepal में भीषण हादसा, 18 की मौत,कई अन्य गंभीर रूप से घायल |ABPLIVE
Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
जम्मू और कश्मीर
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला...'
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का जिक्र कर क्या बोले?
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget