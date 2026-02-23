हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर

Stock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. निवेशकों में कारोबारी दिन खरीदारी की है. आइए जानते हैं, इस तेजी के पीछे की वजहों के बारे में....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

Reasons Behind Stock Market Rise: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. आंकड़ों के अनुसार शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 600 अंक से अधिक उछल गया था. वहीं, निफ्टी 50  25,750  लेवल के पार निकल गई थी. निवेशकों में कारोबारी दिन खरीदारी की है. आइए जानते हैं, इस तेजी के पीछे की वजहों के बारे में....

1. अमेरिका से आई खबर के बाद बाजार को मिला सपोर्ट

वैश्विक स्तर पर आई एक अहम खबर ने घरेलू बाजार की धारणा को मजबूत करने का काम किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ को रद्द करने का फैसला लिया है. जिसके बाद यूरोप समेत अमेरिकी बाजार में रौनक देखने को मिली थी. जानकारों का मानना है कि इस कदम से अंतरराष्ट्रीय मांग और सप्लाई चेन से जुड़े सेक्टरों को सकारात्मक संकेत मिला है.

हालांकि बाद में ट्रंप ने टैरिफ को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. फिर भी निवेशकों का भरोसा घरेलू बाजार पर बना हुआ है. इसी धारणा का असर बाजार में दिखा और टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयर 2 से 8 प्रतिशत तक उछल गए. 

2. वैश्विक बाजार में तेजी का असर

वैश्विक बाजारों में आई तेजी ने भारतीय घरेलू बाजार को सपोर्ट किया है. एशिया की कॉस्पी 1.5 फीसदी उछल गई. साथ ही शुक्रवार के कारोबारी दिन अमेरिकी बाजार में करीब 1 प्रतिशत की तेजी थी. हालांकि चीन और जापान में छुट्टी होने की वजह से आज कारोबार बंद है.

3. क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

सप्ताह की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही. अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत तीसरे दौर में पहुंचने की संभावना ने भू-राजनीतिक तनाव को कम करने के संकेत दिए है. जिससे वैश्विक अनिश्चितता कम होने का आशा जताई जा रही है. 

इस बीच ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 75 सेंट या 1.05 फीसदी गिरकर 71.01 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में यह कमजोरी भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए राहतभरी मानी जाती है. कच्चे तेल की कीमत कम होने से महंगाई के मोर्चे पर दबाव कम होने की उम्मीद रहती है.    

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल

Published at : 23 Feb 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Indian Stock Market Rally Stock Market Surge February 23
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
स्टॉक मार्केट
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
स्टॉक मार्केट
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
स्टॉक मार्केट
Stocks to watch: IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
महाराष्ट्र
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget