अर्थव्यवस्था पर PM मोदी के प्रधान सचिव की चेतावनी, बड़े खतरों का किया जिक्र

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर चेताया.

वैश्विक अस्थिरता, व्यापार बाधाएं भारत के लिए जोखिम हैं.

व्यापार घाटा घटाने, प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया.

बैंकों को अंधाधुंध कर्ज से बचना, क्षमता वित्तपोषण पर ध्यान.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा (Pramod Kumar Mishra) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है.

मुंबई में आयोजित एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव (SBI Banking and Economics Conclave) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से लेकर मिडिल ईस्ट में जारी संकट तक, कई बड़ी मुसीबतों का सामना करने में सफल रही है, लेकिन बावजूद इसके हमें सतर्क रहने की जरूरत है. हमें उन जोखिमों के प्रति अलर्ट रहना होगा, जो हमारे मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक बेस के बावजूद सामने आ सकता है.

उनका कहना है कि भले ही भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता और निरंतर विकास का माहौल दिख रहा हो, लेकिन देश वैश्विक परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठ सकता और हमें आने वाले बड़े खतरों के प्रति सचेत रहना होगा.

Mumbai, Maharashtra: At the 13th SBI Banking & Economics Conclave, Principal Secretary to the Prime Minister Narendra Modi, Pramod Kumar Mishra says, "We have been able to withstand the risks and different types of crises. But at the same time, we must not be complacent. We… pic.twitter.com/Yr2NctrM4J — IANS (@ians_india) September 23, 2026

जोखिमों के प्रति सचेत रहने की जरूरत

उन्होंने आगे कहा, "हमें उन जोखिमों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है जिनका हम सामना कर रहे हैं, खासकर वैश्विक घटनाक्रमों से. गठबंधन बिखर रहे हैं, सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जा रहा है, पूंजी का प्रवाह कभी भी रुक या शुरू हो सकता है और व्यापारिक बाधाएं फिर से बढ़ रही हैं. हम अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकते."

SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने भारत में ज्यादा और प्रतिस्पर्धी ढंग से उत्पादन करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया, "हमारा व्यापार घाटा काफी ज्यादा है." उन्होंने कहा कि यह सफर 'मेक इन इंडिया' से शुरू होकर 'डिजाइन इन इंडिया', 'इनोवेट इन इंडिया' और फिर 'लीड फ्रॉम इंडिया' तक जाना चाहिए.

भारत के सामने चुनौतियां

आज के समय में सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है. वैश्विक स्तर पर गठबंधन टूट रहे हैं और देश सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे भारत के लिए व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ गई है.

दुनिया भर में टैरिफ के साथ-साथ नॉन-टैरिफ दोनों तरह के व्यापारिक बाधाएं फिर से बढ़ रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यात के लिए ग्लोबल सपोर्ट मुश्किल हो गया है.

कैपिटल फ्लो में भी अनिश्चितता बनी हुई है. पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने चेतावनी दी कि आज के समय में विदेशी पूंजी के प्रवाह में भी काफी अस्थिरता आ चुकी है. इसे जब चाहे ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इससे देश के वित्तीय लेनदेन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर इकोनॉमी और करेंसी दोनों में देखने को मिल सकता है.

एआई को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हुए पी.के. मिश्रा ने कहा कि इसका वास्तव में पूरा असर क्या होगा, इसकी अभी जानकारी नहीं है. लेकिन भारत को इसके कारण होने वाले किसी भी बदलाव के लिए खुद को पहले से तैयार करना होगा.

बैंकिंग सेक्टर को किया आगाह

बैंकिंग सेक्टर को आगाह करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि बैंकों को अंधाधुंध और आक्रामक तरीके से कर्ज देने से बचना चाहिए. उनका कहना है कि बैंकों को वर्तमान में अच्छी स्थिति को देखते और भविष्य के संकट को नजरअंदाज करते हुए लोन नहीं देना चाहिए.

उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले खराब क्रेडिट असेसमेंट के चलते बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर स्ट्रेस्ड एसेट्स (NPA) बढ़ गए थे जिसे ठीक करने में काफी वक्त की बर्बादी हुई.

हालांकि, उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से भारतीय कंपनियों को फाइनेंस करने की भी बात कही है. प्रधान सचिव ने कहा, "इसका मकसद उन क्षमताओं को फाइनेंस करना है, जो दुनिया में भारत की जगह तय करेंगी. इसका मकसद भारत के बड़े पैमाने को समृद्धि में, उसकी क्षमता को काबिलियत में और उसकी आर्थिक ताकत को लीडरशिप में बदलना है." उन्होंने जोर दिया कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, शहरीकरण, एनर्जी ट्रांजिशन और इनोवेशन के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल जुटाने की जरूरत होगी.

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