गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअर्थव्यवस्था पर PM मोदी के प्रधान सचिव की चेतावनी, बड़े खतरों का किया जिक्र

अर्थव्यवस्था पर PM मोदी के प्रधान सचिव की चेतावनी, बड़े खतरों का किया जिक्र

पीएम मोदी के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने SBI की तरफ से आयोजित बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कीं. उन्होंने कई बड़े खतरों का भी जिक्र किया.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर चेताया.
  • वैश्विक अस्थिरता, व्यापार बाधाएं भारत के लिए जोखिम हैं.
  • व्यापार घाटा घटाने, प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया.
  • बैंकों को अंधाधुंध कर्ज से बचना, क्षमता वित्तपोषण पर ध्यान.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा (Pramod Kumar Mishra) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है.

मुंबई में आयोजित एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव (SBI Banking and Economics Conclave) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से लेकर मिडिल ईस्ट में जारी संकट तक, कई बड़ी मुसीबतों का सामना करने में सफल रही है, लेकिन बावजूद इसके हमें सतर्क रहने की जरूरत है. हमें उन जोखिमों के प्रति अलर्ट रहना होगा, जो हमारे मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक बेस के बावजूद सामने आ सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
बिजनेस
बदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना
बदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: आज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक
आज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक
बिजनेस
देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर
देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर

उनका कहना है कि भले ही भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता और निरंतर विकास का माहौल दिख रहा हो, लेकिन देश वैश्विक परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठ सकता और हमें आने वाले बड़े खतरों के प्रति सचेत रहना होगा. 

जोखिमों के प्रति सचेत रहने की जरूरत

उन्होंने आगे कहा, "हमें उन जोखिमों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है जिनका हम सामना कर रहे हैं, खासकर वैश्विक घटनाक्रमों से. गठबंधन बिखर रहे हैं, सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जा रहा है, पूंजी का प्रवाह कभी भी रुक या शुरू हो सकता है और व्यापारिक बाधाएं फिर से बढ़ रही हैं. हम अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकते."

SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने भारत में ज्यादा और प्रतिस्पर्धी ढंग से उत्पादन करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया, "हमारा व्यापार घाटा काफी ज्यादा है." उन्होंने कहा कि यह सफर 'मेक इन इंडिया' से शुरू होकर 'डिजाइन इन इंडिया', 'इनोवेट इन इंडिया' और फिर 'लीड फ्रॉम इंडिया' तक जाना चाहिए.

भारत के सामने चुनौतियां

  • आज के समय में सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है. वैश्विक स्तर पर गठबंधन टूट रहे हैं और देश  सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे भारत के लिए व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ गई है.
  • दुनिया भर में टैरिफ के साथ-साथ नॉन-टैरिफ दोनों तरह के व्यापारिक बाधाएं फिर से बढ़ रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यात के लिए ग्लोबल सपोर्ट मुश्किल हो गया है.
  • कैपिटल फ्लो में भी अनिश्चितता बनी हुई है. पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने चेतावनी दी कि आज के समय में विदेशी पूंजी के प्रवाह में भी काफी अस्थिरता आ चुकी है. इसे जब चाहे ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इससे देश के वित्तीय लेनदेन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर इकोनॉमी और करेंसी दोनों में देखने को मिल सकता है. 
  • एआई को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हुए पी.के. मिश्रा ने कहा कि इसका वास्तव में पूरा असर क्या होगा, इसकी अभी जानकारी नहीं है. लेकिन भारत को इसके कारण होने वाले किसी भी बदलाव के लिए खुद को पहले से तैयार करना होगा. 

बैंकिंग सेक्टर को किया आगाह

बैंकिंग सेक्टर को आगाह करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि बैंकों को अंधाधुंध और आक्रामक तरीके से कर्ज देने से बचना चाहिए. उनका कहना है कि बैंकों को वर्तमान में अच्छी स्थिति को देखते और भविष्य के संकट को नजरअंदाज करते हुए लोन नहीं देना चाहिए. 
उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले खराब क्रेडिट असेसमेंट के चलते बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर स्ट्रेस्ड एसेट्स (NPA) बढ़ गए थे जिसे ठीक करने में काफी वक्त की बर्बादी हुई. 

हालांकि, उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से भारतीय कंपनियों को फाइनेंस करने की भी बात कही है. प्रधान सचिव ने कहा, "इसका मकसद उन क्षमताओं को फाइनेंस करना है, जो दुनिया में भारत की जगह तय करेंगी. इसका मकसद भारत के बड़े पैमाने को समृद्धि में, उसकी क्षमता को काबिलियत में और उसकी आर्थिक ताकत को लीडरशिप में बदलना है." उन्होंने जोर दिया कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, शहरीकरण, एनर्जी ट्रांजिशन और इनोवेशन के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल जुटाने की जरूरत होगी.

ये भी पढ़ें:

इस महीने 25 सितंबर को ही आ जाएगी सैलरी, जानें सरकार के इस फैसले की असली वजह

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
PM Modi Pramod Kumar Mishra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
बिजनेस
बदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना
बदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: आज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक
आज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक
बिजनेस
देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर
देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
झारखंड
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
क्रिकेट
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
LIVE: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
बिहार
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget