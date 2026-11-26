भारत में म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए कई लोग निवेश करते हैं. ये बचन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. लेकिन इन लोगों के मन में अक्सर ये सवाल भी रहता है कि महीने की किस तारीख को पैसा लगाने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा? कुछ लोग सैलरी आने के तुरंत बाद यानी महीने की 1 तारीख को SIP शुरू करते हैं, जबकि कुछ लोग 10 या 20 तारीख को निवेश करना पसंद करते हैं.

लेकिन क्या वाकई SIP की तारीख बदलने से 15 साल बाद मिलने वाली रकम में बड़ा अंतर आता है? क्या 1 तारीख को SIP कटवाने से फायदा मिलता है? या फिर 20 तारीख की SIP से ज्यादा फायदा मिलता है? आइये जानते हैं.

तारीख से पड़ता है फर्क?

दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय में SIP की तारीख का असर आमतौर पर बहुत कम होता है. SIP में आप महीने की जिस तारीख को पैसा निवेश करते हैं, उससे ये तय होता है कि आपको उस दिन म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स मिलेंगी. हालांकि, लंबे समय तक निवेश करने पर अलग-अलग तारीखों पर SIP करने से मिलने वाले रिटर्न में आमतौर पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. ये अंतर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है.

SIP में हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है. बाजार के गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं. तो वहीं बाजार महंगा होने पर कम यूनिट्स मिलती हैं. इस तरह आपका निवेश अलग-अलग बाजार स्तरों पर होता रहता है. 15 साल तक SIP करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस दौरान बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा. ऐसे में ये कहना सही नहीं होता कि निवेश में तारीख से कोई फर्क पड़ता है.

10,000 के निवेश पर क्या होगा?

इसे समझने के लिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 10000 रुपये की SIP करता है. वो महीने की 1, 10 या 20 तारीख को निवेश कर सकता है. इन तीनों तारीखों पर बाजार का स्तर अलग हो सकता है. इसलिए हर महीने खरीदी जाने वाली म्यूचुअल फंड यूनिट्स की संख्या भी अलग हो सकती है.

1 तारीख को SIP करना है बेहतर?

ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ निवेशक मानते हैं कि महीने की शुरुआत में SIP करने से ज्यादा फायदा मिलता है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि महीने के बीच या आखिर में बाजार में उतार-चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है. लेकिन लंबे समय में किसी एक तारीख को हमेशा बेहतर रिटर्न देने वाली तारीख नहीं माना जा सकता.

किस तारीख पर करें निवेश?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौकरीपेशा लोगों के लिए सैलरी आने के तुरंत बाद SIP की तारीख रखना फायदेमंद हो सकता है. इसकी वजह ये है कि सैलरी आते ही SIP का पैसा कट जाएगा और बाकी रकम से घर का किराया, EMI, बिल और दूसरे खर्च किए जा सकेंगे. अगर महीने के आखिर में SIP रखी जाए तो हो सकता है कि दूसरे खर्चों के कारण बैंक खाते में पैसा न बच सके. इसलिए ऐसी तारीख चुननी चाहिए, जिस दिन बैंक खाते में SIP के लिए पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो.

ये भी पढ़ें: भारत में सबसे सस्ता 22K और 24K सोना किस राज्य में मिलता है?