Platinum vs Gold Silver Returns: निवेश की दुनिया में लंबे समय से सोना और चांदी सबसे सुरक्षित विकल्प माने जाते रहे हैं. निवेशक सेफ वित्तीय निवेश के तौर पर सोना और चांदी पर अपना दांव लगाते आए हैं. लेकिन साल 2025 में एक दूसरी धातु ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

बिना ज्यादा चर्चा में आए प्लेटिनम ने वर्ष 2025 में जबरदस्त तेजी दिखाई है. जिससे निवेशकों को शानदार मुनाफा कमाने का अवसर मिला है. प्लेटिनम इस साल का सबसे चर्चित निवेश विकल्प बनकर उभरा है. आइए जानते हैं, आखिर इसकी कीमतों में आई तेजी की वजह क्या है?

प्लेटिनम ने रिटर्न के मामले में सोना-चांदी को छोड़ा पीछे

बीते एक साल के आंकड़ों की बात करें तो, प्लेटिनम की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. जहां पहले इसकी दर करीब 900 से 950 डॉलर प्रति औंस के आसपास थी. वहीं अब यह बढ़कर लगभग 2470 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुकी है.

इस दौरान प्लेटिनम ने निवेशकों को 150 फीसदी से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है. सेम टाइम पीरियड में सोना और चांदी की कीमतों में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई. जबकि प्लेटिनम ने सोना और चांदी से बेहतर रिटर्न दिया है.

प्लेटिनम की तेजी के पीछे क्या हैं बड़ी वजहें?

पिछले कुछ समय में प्लेटिनम की कीमतों में आई मजबूती के पीछे सबसे अहम कारण इसकी सीमित उपलब्धता बताई जा रही है. वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. यह धातु दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है.

जबकि अलग-अलग उद्योगों में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. सप्लाई कम और मांग ज्यादा होने के कारण प्लेटिनम रिकॉर्ड तेजी से ऊपर भाग रहा है.



इस सेक्टर में होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल

ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लेटिनम की मांग सबसे ज्यादा होती है. गाड़ियों में लगे कैटेलिटिक कन्वर्टर में इसका उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है. जैसे-जैसे दुनिया भर में पर्यावरण नियम सख्त हो रहे हैं, वैसे-वैसे इस धातु की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

इसके अलावा नई और साफ ऊर्जा तकनीकों में भी प्लेटिनम की अहमियत बढ़ रही है. खासतौर पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी भविष्य की तकनीकों में इसका उपयोग इसे लंबे समय के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद मेटल बनाने की ओर इसे अग्रसर कर रहा है.

