दावोस में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ; भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर दिए संकेत, जानें डिटेल

India US Trade Deal: स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ भारत-अमेरिका संबंधों पर भी खुलकर बात की. अपने संबोधन के बाद ट्रंप ने भारतीय मीडिया से बातचीत की. इस चर्चा पर उन्होंने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर जानकारी दी हैं.

इस बातचीत में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. साथ ही भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेहतरीन शख्स है और मेरे दोस्त हैं. हम भारत के साथ एक अच्छी डील करेंगे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सकारात्मक रुख

दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील सकारात्मक संकेत दिए हैं. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पहली औपचारिक चर्चा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुई थी.

इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच मौजूदा करीब 191 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. यानी व्यापार को दोगुने से भी अधिक करने पर चर्चा हुई थी.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अब भी सस्पेंस

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं. लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव खबर सामने नहीं आई है. ट्रंप ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि यह समझौता कब अंतिम रूप लेगा. हालांकि दोनों देशों के बीच इस विषय पर कई स्तरों पर बातचीत हो चुकी हैं.

इस बीच अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ अभी भी मौजूद है. भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर करीब 50 फीसदी तक शुल्क वसूला जा रहा है. साथ ही ईरान से व्यापारिक संबंध होने पर एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ की बात भी ट्रंप कर चुके हैं.

