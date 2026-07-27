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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price: 1 अगस्त से बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम, जानें महंगा होगा या सस्ता?

LPG Price: 1 अगस्त से बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम, जानें महंगा होगा या सस्ता?

LPG Price: LPG की कीमतों में ईरान- यूएस युद्ध की वजह से काफी इजाफा देखा गया. जुलाई के महीने में कीमतों में बदलाव भी देखा गया. तो वहीं अब अगस्त में भी LPG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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LPG Price: ईरान और यूएस के बीच हुए युद्ध की वजह से आम जनता को काफी महंगाई का सामना करना पड़ा था. तेल- गैस समेत कई खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बदलाव देखे गए थे. मई- जून में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ही गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिला था. तो वहीं जिसे देखते हुए अब लगता है कि आने वाले समय में यानी अगस्त के महीने में भी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा?
दरअसल हर महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, HPCL और भारत गैस एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है. जुलाई के महीने में यानी 1 जुलाई को भी ये बदलाव देखे गए थे. जिसके बाद अह 1 अगस्त को भी कीमतों में बदलाव देखने को मिलेंगे. हालांकि फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि कीमतों में इजाफा होगा या कीमतें कम होंगी.

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मार्च से जून तक कई बार बढ़े दाम
फरवरी से ईरान और यूएस का युद्ध शुरू हुआ था. जिसके बाद पहली बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 7 मार्च को 60 रुपये का इजाफा किया गया था. जिसके बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़कर 913 रुपये हो गई थी. तो वहीं इसके बाद एक बार फिर से 7 जून को घरेलू गैस सिलेंडर में 29 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 942 रुपये हो गई थी. देखा जाए तो इस साल के पहले छह महीने में ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 89 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली.

सरकार हुई सख्त
इतना ही नहीं इस युद्ध के कारण होर्मुज ब्लॉक था, जिसकी वजह से तेल और गैस की आवाजाही पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे. जिसके कारण भारत में गैस सिलेंडर की किल्लतें होने लगी थीं. इसी युद्ध के दौरान सरकार ने इसे लेकर सख्ती दिखाई. जिसके बाद गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बुकिंग, सब्सिडी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े. इसी बीच अब सबकी निगाहें 1 अगस्त की ओर है, कि इस दिन गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होगी या दाम कम भी हो सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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