हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिकी चोट का असर! नवंबर के आखिर तक रूसी क्रूड ऑयल में भारत करने जा रहा भारी कटौती

अमेरिकी चोट का असर! नवंबर के आखिर तक रूसी क्रूड ऑयल में भारत करने जा रहा भारी कटौती

रिलायंस का रोसनेफ्ट के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता है, जबकि एमआरपीएल और एचएमईएल ने भविष्य की रूसी तेल खेपों को स्थगित करने का निर्णय लिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

India To Cut Russian Crude Oil Imports: भारत नवंबर के अंत से रूस से कच्चे तेल की सीधी खरीद में कटौती करने जा रहा है. यह कदम 21 नवंबर से रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों — रोसनेफ्ट और ल्यूकऑयल- पर लगने वाले नए अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनज़र उठाया जा रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विश्लेषकों का कहना है कि ये प्रतिबंध भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अपने तेल खरीद पैटर्न में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं.

प्रमुख भारतीय कंपनियां घटाएंगी रूसी तेल की खरीद

भारत के कुल रूसी तेल आयात में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली तीन प्रमुख कंपनियां- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL)- नए अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुपालन में रूसी तेल की प्रत्यक्ष खरीद घटाने की तैयारी में हैं. रिलायंस का रोसनेफ्ट के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता है, जबकि एमआरपीएल और एचएमईएल ने भविष्य की रूसी तेल खेपों को स्थगित करने का निर्णय लिया है.

अमेरिका ने घोषणा की है कि 21 नवंबर से रोसनेफ्ट और ल्यूकऑयल पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लागू होंगे. इन कंपनियों की सभी अमेरिकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाई जाएगी. इसके अलावा, अन्य देशों की संस्थाएं भी यदि इनके साथ बड़े लेनदेन करती हैं, तो उन पर भी “द्वितीयक प्रतिबंध” (secondary sanctions) लगाए जा सकते हैं.

वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत ने रूस से लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया था, जिसमें RIL, MRPL और HMEL की आधे से अधिक हिस्सेदारी रही. हालांकि, गुजरात स्थित वडिनार रिफाइनरी (नायरा एनर्जी, जिसमें रोसनेफ्ट की आंशिक हिस्सेदारी है) अपने मौजूदा रूसी तेल खरीद के तरीके को जारी रखेगी, क्योंकि यह पहले से ही यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के दायरे में है और मुख्य रूप से रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है.

दिसंबर में गिर सकती है रूसी तेल की आपूर्ति

नौवहन डेटा फर्म केप्लर के प्रमुख विश्लेषक सुमित रितोलिया का कहना है कि 21 नवंबर के बाद रूसी कच्चे तेल की खेपों में गिरावट दिखेगी, क्योंकि अधिकांश भारतीय रिफाइनरी अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करते हुए रोसनेफ्ट और ल्यूकऑयल से प्रत्यक्ष खरीद घटाएंगी या रोक देंगी. केप्लर का अनुमान है कि दिसंबर 2025 में रूसी तेल आपूर्ति में तेज गिरावट आएगी, हालांकि 2026 की शुरुआत में नए व्यापारिक मार्गों और वैकल्पिक चैनलों के ज़रिए स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है.

रूसी तेल पर निर्भरता घटाने के लिए भारतीय रिफाइनर अब पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ा रहे हैं. अक्टूबर में भारत का अमेरिकी तेल आयात 5.68 लाख बैरल प्रतिदिन रहा — जो मार्च 2021 के बाद सबसे अधिक है.

रितोलिया ने आगे कहा कि हालांकि, अन्य देशों से तेल मंगाने की लागत अधिक है, जिससे मूल्य लाभ घट सकता है. इसके बावजूद आने वाले महीनों में भारत के कच्चे तेल के स्रोत अधिक विविध और संतुलित होने की संभावना है.” कुल मिलाकर, अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत की ऊर्जा रणनीति को पुनः आकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां सुरक्षा, लागत और आपूर्ति स्थिरता के बीच संतुलन बनाना एक नई प्राथमिकता बन गया है.

ये भी पढ़ें: भारतीय बाजार में चीनी सीमलेस पाइप की घुसपैठ, जानें क्यों बढ़ी उद्योग की टेंशन

Published at : 05 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Russian Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
अमीषा पटेल कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ? कहां से कमाती हैं पैसे? जानें एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ
अमीषा पटेल कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ? कहां से कमाती हैं पैसे? जानें एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ
नौकरी
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
हेल्थ
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget