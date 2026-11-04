मक्का-गन्ना महंगा हुआ तो सरकार ने कहा- पहले खाना, फिर एथेनॉल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इथेनॉल उत्पादन महंगा, सरकार अब खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता।

क्या आपकी गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है तो आपने भी पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल मिलाने वाली बात के बारे में तो जरूर सुना होगा. इस साल मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पर भी असर पड़ा और उनके दाम भी कई बार बढ़ाए जा चुकें हैं. सरकार का पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलने के पीछे के मकसद की बात करें तो इसका मकसद कच्चे तेल के आयात भारत की निर्भरता को कम करना है. लेकिन अब इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

दरअसल, कम बारिश होने की वजह से गन्ने और मक्का की फसल पर असर पड़ा, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला. ऐसे में अब अहम बात ये है कि सरकार के लिए लोगों की खाने की जरूरत पूरी करना और दूसरी तरफ इथेनॉल का उत्पादन जारी रखना चुनौती बन गया है.

समय से पहले पूरा किया लक्ष्य

सबसे खास बात तो ये है कि भारत ने तय समय से पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया था. हालांकि, अब जब कम बारिश होने से गन्ने और मक्का की फसल प्रभावित हुई है तो इसकी वजह से अब मक्का और गन्ना कम मिलने के कारण से ही इस लक्ष्य को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

इथेनॉल बनाना महंगा होगा?

बता दें कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, चावल और मक्का का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब जब फसल की पैदावार कम होने की वजह से दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है तो इससे इथेनॉल बनाना महंगा हो सकता है.

मक्का और चीनी के दाम बढ़ें

जानने वाली बात ये है कि फसल कम होने की आशंका के कारण मक्का और चीनी के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं. इतना ही नहीं, बल्कि इथेनॉल बनाने में उपयोग होने वाले चावल में भी करीब 20 प्रतिशत महंगा हो गया है. बड़ी बात ये है कि अब इसका असर खाने-पीने की चीजों पर भी दिखने लगा है.

इथेनॉल मिलाने से क्या फायदा होगा?

पेट्रोल में इथेनॉल मिलने से सबसे पहले तो कच्चे तेल की जरूरत कम होती है.

वहीं जब कच्चा तेल कम आयात होगा, तो इससे विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलती है.

इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरी फसलों से बनाया जाता है, जिससे किसानों को लाभ होता है.

साथ ही इथेनॉल बनाने से घरेलू उद्योग और इससे जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है.

अनाज की जरूरत करना जरूरी

अहम बात ये है कि जहां एक तरफ फसल की पैदावार कम और दाम बढ़ने से इथेनॉल ही नहीं, बल्कि अनाज की जरूरत को पूरा करना महत्वपूर्ण है. इसलिए अब सरकार लोगों की अनाज की जरूरत को पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है. यही कारण है कि इथेनॉल बनाने की तुलना में खाद्य सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है.

यानी सरकार पहले अब लोगों के खाने की जरूरतों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है. अगर बात करें कि आखिर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलने को प्राथमिकता क्यों दे रही है तो इससे विदेशों से कच्चा तेज खरीदने पर होने वाला खर्च कम होता है. लेकिन अब जब फसल के प्रभावित होने से और दम बढ़ने से इथेनॉल मिलाने की योजना पर भी असर पड़ा है.

छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान