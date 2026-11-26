कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन नौकरी या कारोबार से जुड़ी सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न जैसे दस्तावेज हाथ में नहीं होते हैं. ऐसी स्थिति में भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है. कुछ बैंक और NBFC डिजिटल प्रक्रिया के जरिए बिना इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड कराए लोन देते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी कमाई और लोन चुकाने की क्षमता की जांच किए बिना लोन पास दे देंगे.

लोन देने वाली कंपनियां आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक खाते में लेनदेन और दूसरी वित्तीय जानकारियों के आधार पर पात्रता तय कर सकती हैं. साथ ही इसके लिए आपको आधार, PAN और वीडियो KYC जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं.

क्या बिना इनकम प्रूफ के मिल सकता है पर्सनल लोन?

RBI के नियमों के मुताबिक, डिजिटल लोन प्रक्रिया में कई बार सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी खुद अपलोड नहीं करनी पड़ती. लेंडर आपकी सहमति से अकाउंट एग्रीगेटर के जरिए बैंक खाते की जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा CIBIL स्कोर, PAN और आधार से भी जरूरी जानकारी की जांच की जाती है.

उदाहरण के तौर पर IDFC FIRST बैंक का FIRSTmoney पर्सनल लोन पात्र ग्राहकों को आधार और PAN के जरिए डिजिटल आवेदन की सुविधा देता है. बैंक के मुताबिक, योग्य आवेदकों को 50 हजार से 15 लाख रुपये तक का लोन 10 मिनट में मिल सकता है. हालांकि, मंजूरी बैंक की जांच और शर्तों पर निर्भर करती है.

लोन देने से पहले क्या देखता है बैंक?

लेंडर आमतौर पर आपका क्रेडिट स्कोर, पहले के लोन चुकाने का रिकॉर्ड, मौजूदा EMI और बैंक खाते में पैसों का लेनदेन देखते हैं. 700 से 750 या उससे ज्यादा का क्रेडिट स्कोर लोन मिलने की संभावना बेहतर कर सकता है, लेकिन मंजूरी की गारंटी नहीं देता. वहीं, मौजूदा EMI ज्यादा होने पर लोन की रकम कम मिल सकती है या आवेदन खारिज हो सकता है.

फर्जी लोन ऐप से रहें सावधान

सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोन लेने से पहले जांच लें कि ऐप के पीछे कौन सा बैंक या NBFC है. खासतौर पर लोन मिलने से पहले फीस मांगने वाले ऐप और बिना वजह कॉन्टैक्ट या फोटो का एक्सेस मांगने वाले प्लेटफॉर्म से बचें. इसके साथ ही ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज की जानकारी भी जरूर पढ़ें.

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