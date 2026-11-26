आज के समय में हर कोई अपनी बचत को ऐसी जगह रखना चाहते हैं, जहां उन्हें तय समय के बाद निश्चित ब्याज के साथ रकम वापस मिले. अगर आप भी अपनी बचत को ऐसी जगह पर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 680 दिन की स्पेशल FD एक ऑप्शन हो सकती है. बड़ी बात यह है कि इस फिक्स्ड डिपॉजिट में सामान्य ग्राहकों को 6.90%, वरिष्ठ नागरिकों को 7.40% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.65% सालाना ब्याज दिया जा रहा है.

इस FD की अवधि करीब 1 साल 10 महीने 10 दिन है. ऐसे में अगर आप इसमें 5 लाख या 10 लाख रुपये जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी और इसे घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

680 दिन की FD पर किसे कितना ब्याज मिलेगा?

PNB ने ग्राहकों की उम्र के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दरें तय की हैं. ये इस प्रकार हैं:

सामान्य ग्राहक (Regular Customers): 6.90%

वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens): 7.40%

सुपर सीनियर सिटीजन्स (Super Senior Citizens): 7.65%

5 लाख रुपए जमा करने पर कितनी कमाई?

680 दिन की अवधि और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 5 लाख रुपए की FD पर अनुमानित ब्याज इस तरह होगा.

सामान्य ग्राहक: 67,965

वरिष्ठ नागरिक: 73,187

सुपर सीनियर नागरिक: 75,813

वहीं, 10 लाख रुपए जमा करने पर सामान्य ग्राहकों को करीब 1,35,930, वरिष्ठ नागरिकों को 1,46,373 और सुपर सीनियर नागरिकों को 1,51,626 ब्याज मिल सकता है.

घर बैठे कैसे बुक करें FD?

PNB ग्राहक इस FD को बैंक की शाखा जाए बिना भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए PNB One ऐप, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल या WhatsApp बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. WhatsApp बैंकिंग के लिए 9264092640 नंबर उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक की वेबसाइट pnb.bank.in पर भी इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

FD कराने से पहले समय से पहले पैसा निकालने के नियम, पेनल्टी और ब्याज पर लगने वाले टैक्स की जानकारी जरूर लें. ऊपर बताई गई कमाई अनुमानित है वास्तविक मैच्योरिटी राशि बैंक की गणना और लागू नियमों के मुताबिक अलग हो सकती है.

अब 1 मिनट में खुलेगा पेंशन अकाउंट, Federal Bank ने शुरू किया तत्काल NPS