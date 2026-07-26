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हिंदी न्यूज़बिजनेसनमक-चाय और दाल, सब होगा महंगा, TATA बढ़ाएगी कीमतें

नमक-चाय और दाल, सब होगा महंगा, TATA बढ़ाएगी कीमतें

Grocery Price Hike: कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाय, नमक और ब्रांडेड दालों की कीमतें बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं कंपनी ने इस बारे में क्या कहा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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Tata Consumer Products: अगर आप रोजमर्रा के जरूरत की समान की खरीदारी करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (TCPL) ने संकेत दिए हैं कि कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत के कारण कंपनी आने वाले दिनों में अपने कई प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है.

कंपनी का कहना है कि अगर प्रोडक्ट लागत में लगातार बढ़ोतरी होती रही, तो मुनाफा बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ चीजों की कीमतों में बदलाव करना पड़ सकता है. इनमें चाय, नमक और ब्रांडेड दालें जैसी इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें शामिल हैं. फिलहाल कंपनी बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुई हैं और आगे की रणनीति भी वह उसी के आधार पर करेगी. 

क्यों बढ़ सकती हैं कीमतें?

  • कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे इसका असर कंपनी की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है.
  • पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर सप्लाई चेन पर पड़ रहा है.
  • मानसून में देरी के कारण चाय की पत्तियों की कीमत बढ़ी है.
  • चाय की पत्तियों की लागत में करीब 7% से 10% की बढ़ोतरी हुई है.

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किन उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है?

  • टाटा टी (चाय)
  • टाटा सॉल्ट (नमक)
  • टाटा संपन्ना ब्रांड की दालें
  • अन्य पैकेज्ड फूड उत्पाद

कैसा रहा कंपनी का प्रदर्शन?

  • तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 5,348.88 करोड़ रहा.
  • पिछले साल के मुकाबले में राजस्व में करीब 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
  • कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 444.86 करोड़ हो गया, जो करीब 28% अधिक है.

क्या है कंपनी का प्लान?

  • कंपनी ने हाल ही में चाय की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की है.
  • अगले 15 से 30 दिनों तक बाजार की स्थिति पर नजर रखी जाएगी.
  • इसके बाद जरूरत पड़ने पर कीमतों में और बदलाव का फैसला लिया जा सकता है.
  • अगर आने वाले इन दिनों में लागत में राहत नहीं मिली, तो अन्य उत्पादों की कीमतें भी बधाई जा सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Price Hike Tata Salt Tata Tea Tata Consumer Products
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