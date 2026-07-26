#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससदी का सबसे महंगा तलाक, पूर्व पत्नी को 82 अरब रुपए देगा ये बिजनेसमेन

सदी का सबसे महंगा तलाक, पूर्व पत्नी को 82 अरब रुपए देगा ये बिजनेसमेन

Divorce Settlement: दक्षिण कोरिया के SK Group चेयरमैन चेय ताए-वोन को तलाक मामले में पूर्व पत्नी को करीब 944 अरब वॉन (लगभग 8,200 करोड़ रुपये) देने होंगे. आइए जानते हैं, पूरा मामला क्या है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Jul 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

South Korea Divorce: दक्षिण कोरिया के बिजनेसमेन और SK Group के चेयरमैन चेय ताए-वोन का तलाक एक बार फिर सुर्खियों में है. सियोल हाई कोर्ट ने पहले से तय की गई तलाक समझौते की रकम में कमी की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी पूर्व पत्नी रो सोह-योंग को करीब 944 अरब वॉन (करीब 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर), यानी भारतीय मुद्रा में करीब 8,200 करोड़ (करीब 82 अरब) देना होगा. हालांकि, यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अगर दोनों पक्ष चाहें तो दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं. 

क्या है पूरा मामला?

  • सियोल हाई कोर्ट ने तलाक समझौते की रकम घटाकर 944 अरब वॉन कर दी है.
  • यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 8,200 करोड़ (करीब 82 अरब) होती है. 
  • इससे पहले 2024 में अदालत ने 1.38 ट्रिलियन वॉन देने का आदेश दिया था.
  • यह हाई-प्रोफाइल केस काफी लंबे समय से "सदी का तलाक" के नाम से चर्चा में है.
  • अदालत के इस फैसले के खिलाफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है.

नेपाल जाने वालों को राहत, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपए

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने माना कि शादी के दौरान चेय ताए-वोन की कारोबारी हिस्सेदारी और संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी हुई. साथ ही अदालत का यह भी माना कि रो सोह-योंग ने परिवार, बच्चों की परवरिश और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाकर इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसी के आधार पर उन्होंने बिजनेसमेन को वैवाहिक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देने का फैसला सुनाया गया.

क्यों चर्चा में है यह मामला?

  • चेय ताए-वोन दक्षिण कोरिया के एक बड़े बिजनेसमेन और SK Group के चेयरमैन हैं.
  • उनकी कंपनी SK Hynix को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर की बढ़ती मांग से बड़ा फायदा हुआ है.
  • उनकी कुल हिस्सेदारी की कीमत 5.5 बिलियन डॉलर आंकी जाती है.
  • दोनों की शादी 1988 में हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं.
  • 2017 में तलाक की अर्जी दाखिल होने के बाद यह कानूनी विवाद लगातार अदालत में जारी रहा है.

नमक-चाय और दाल, सब होगा महंगा, TATA बढ़ाएगी कीमतें

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Chey Tae-won SK Group South Korea Divorce
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सदी का सबसे महंगा तलाक, पूर्व पत्नी को 82 अरब रुपए देगा ये बिजनेसमेन
सदी का सबसे महंगा तलाक, पूर्व पत्नी को 82 अरब रुपए देगा ये बिजनेसमेन
बिजनेस
नमक-चाय और दाल, सब होगा महंगा, TATA बढ़ाएगी कीमतें
नमक-चाय और दाल, सब होगा महंगा, TATA बढ़ाएगी कीमतें
बिजनेस
नेपाल जाने वालों को राहत, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपए
नेपाल जाने वालों को राहत, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपए
बिजनेस
Layoffs के बाद IT सेक्टर की तस्वीर बदली, जानें अप्रेजल- सैलरी स्ट्रक्चर और नई नौकरियों का पूरा लेखा-जोखा
Layoffs के बाद IT सेक्टर की तस्वीर बदली, जानें अप्रेजल- सैलरी स्ट्रक्चर और नई नौकरियों का पूरा लेखा-जोखा
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
भारत के इन 24 खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू; देखें लिस्ट
भारत के इन 24 खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू; देखें लिस्ट
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget