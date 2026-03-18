Petrol-Diesel Price Hike: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेज को बंद कर दिया गया है. यही वह रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20-30 परसेंट तेल गुजरता है. सप्लाई रुकने के इसी डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है. ईरान में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 71 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है. यानी कि इसमें करीब 45 परसेंट का उछाल आया है.

कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का यह असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है. इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है. ग्लोबल पेट्रोल प्राइस डॉट कॉम के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की औसत कीमत 1.20 डॉलर प्रति लीटर से बढ़कर 1.27 डॉलर प्रति लीटर तक पहुंच गई है. वहीं, डीजल की भी औसत कीमत 1.20 डॉलर प्रति लीटर से छलांग लगाते हुए 1.33 डॉलर प्रति लीटर तक पहुंच गई है. जंग की स्थिति में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कम से कम 85 देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं:-

कीमत में कितनी आई तेजी?

कंबोडिया में सबसे ज्यादा लगभग 68-72 परसेंट तक की तेजी आई है. वहीं, यहां डीजल के दाम 70 परसेंट तक बढ़ गए हैं. मार्च की शुरुआत में 3850 रिएल में बिकने वाला डीजल अब 6550 रिएल में बिक रहा है.

वियतनाम में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगभग 50 परसेंट तक का उछाल आया है.

लाओस और नाइजीरिया में भी स्थिति कुछ ऐसी है. यहां पेट्रोल की कीमत में क्रमश: 33 परसेंट और 35 परसेंट का उछाल आया है. वहीं, लाओस में डीजल की कीमत ने 74 परसेंट और नाइजीरिया में 62.5 परसेंट की छलांग लगाई है.

पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 24.49 परसेंट तक बढ़ी है. पाकिस्तान में इस वक्त एक लीटर पेट्रोल की कीमत 321.17 PKR है. पाकिस्तान में इस दौरान डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं. यहां डीजल की कीमत अभी 328.50 PKR प्रति लीटर के हाई लेवल पर है.

भारत पर असर

भारत में अभी पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं. सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार मौजूद हैं और आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद भी भारत में कीमतें स्थिर हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कह दिया है फिलहाल दाम बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है.

ये भी पढ़ें:

Business Tips: बिजनेस शुरू करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी पैसों और प्लानिंग की दिक्कत; जानिए डिटेल