सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखकर लोग घबरा रहे हैं. अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि कहीं आगे दाम और नीचे चले गए तो आपके पास रखे सोने की कीमत भी कम न हो जाए, तो आप अकेले नहीं हैं. पिछले कुछ समय से सोने में आई तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में जिन लोगों ने महंगे भाव पर सोना खरीदा था, वे अब सोच रहे हैं कि इसे अभी बेच देना चाहिए या फिर दाम बढ़ने का इंतजार करना चाहिए.

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना एक साल से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया है. 26 नवंबर को स्पॉट गोल्ड की कीमत 3,577.28 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. इससे पहले कारोबार के दौरान सोना 3,500 डॉलर के स्तर से भी नीचे चला गया था. अमेरिका में महंगाई का दबाव, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और शेयर बाजार में बिकवाली इसकी बड़ी वजहें हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट का मतलब ये है कि अब अपना सोना बेच देना चाहिए? आइए समझते हैं.

क्या अभी सोना बेच देना चाहिए?

अगर आपने सोना निवेश के लिए खरीदा है और आपको आने वाले कुछ महीनों में पैसों की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कीमत गिरने के डर से जल्दबाजी में बेचने का फैसला करना ठीक नहीं होगा. सोने की कीमतें कम समय में काफी ऊपर-नीचे हो सकती हैं. आज दाम गिर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में भी यही रुख बना रहे.

दूसरी तरफ, ये भी पता नहीं है कि सोने की कीमत तुरंत वापस बढ़ने लगेगी. इसलिए केवल इस डर से सोना बेचना कि कहीं और सस्ता न हो जाए, नुकसान का सौदा भी साबित हो सकता है. अगर आपको पैसों की जरूरत है, कोई जरूरी खर्च सामने है या आपने सोने में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो कुछ हिस्सा बेचने पर विचार किया जा सकता है. यानी फैसला आपकी आर्थिक जरूरत और निवेश के मकसद के हिसाब से होना चाहिए.

एक साल से कितना गिरा सोना?

गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1 फीसदी गिरकर 3,577.28 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. कारोबार के दौरान सोना अगस्त 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया. इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत कुछ समय के लिए 3,500 डॉलर प्रति औंस के नीचे भी चली गई थी. सितंबर 2025 के बाद ऐसा पहली बार हुआ.

अमेरिका में गोल्ड फ्यूचर की कीमत भी 0.73 फीसदी गिरकर 3,535.8 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई है. यानी दुनिया के बड़े बाजारों में सोने की चमक फिलहाल फीकी पड़ती दिखाई दे रही है.

सोने के दाम अभी क्यों गिर रहे हैं?

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई का दबाव है. अक्टूबर में अमेरिका का PCE प्राइस इंडेक्स 0.3 फीसदी बढ़ा. यह आंकड़ा बताता है कि वहां महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है. इससे बाजार में ये बात चल रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रख सकता है या आगे उन्हें बढ़ा भी सकता है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों को बॉन्ड और दूसरे ब्याज देने वाले ऑप्शन देखने लगते हैं.

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