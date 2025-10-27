Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Emergency money options: जीवन में कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं, जब आपको पैसों की तत्काल जरूरत होती है. किसी इमरजेंसी की स्थिति में अचानक पैसों की जरूरत होने से लोग खुद को फंसा हुआ फील करते हैं. ऐसे में लोगों के पास तुरंत पैसों की जुगाड़ के लिए कुछ लिमिटेड विकल्प ही उपलब्ध होते हैं.

जहां से वे अपनी तत्काल पैसों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं. इन विकल्पों में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे ऑप्शन लोगों के पास होते हैं. हालांकि इन तीनों के नियम अलग-अलग होते हैं. आईए जानते हैं, इन तीनों विकल्पों के विषय में.

पर्सनल लोन का विकल्प

पर्सनल लोन का चयन ऐसे वक्त में करना चाहिए, जब आपको एकमुश्त बहुत बड़ी राशि की जरूरत हो. जैसे कि शादी-विवाह, उच्च शिक्षा, घर खरीदना और किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप पर्सनल लोन का चयन कर सकते हैं. बैंक आपकी आर्थिक स्थिति और सिबिल स्कोर की पूरी पड़ताल करके आपका पर्सनल लोन पास कर देती है.

जिस पर आपको हर महीने एक फिक्स राशि बैंक को ब्याज सहित भुगतान के रुप में देना होता है. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो, इस स्थिति में आपके लिए पर्सनल लोन एक सही विकल्प हो सकता है. क्योंकि आपकी सैलरी के अनुसार ही ईएमआई की राशि तय होती है.

बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा

बैंक ओवरड्राफ्ट एक खास तरह की बैंकिंग सुविधा है. जिसका लाभ बैंक अपने सबसे विश्वासी और जिम्मेदार ग्राहकों को देती हैं. इसके तहत आपके सेविंग या करेंट अकाउंट में जितने पैसे जमा हैं, बैंक आपको उससे ज्यादा पैसे निकालने की इजाजत देता है. हालांकि, इस सुविधा के लिए बैंक आपसे ब्याज लेता है.

उदाहरण के लिए, अगर आपके बैंक खाते में 50,000 रुपए हैं और बैंक ने आपको 20,000 की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी हैं तो, आप अपने बैंक से 70,000 रुपए की निकासी कर सकते है. बैंक ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल ऐसे लोगों को करना चाहिए, जिन्हें कुछ ही समय के लिए पैसों की जरूरत है. साथ ही, जो तय समय के अंदर ही राशि लौटा सकते है.

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप तुरंत ही सामान खरीद सकते हैं और अगले महीने इसका भुगतान कर सकते हैं. प्रत्येक क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है. उसी अनुसार, आप खरीदारी या बिल का भुगतान कर सकते है. अगर आप फिक्स सैलरी पाते हैं और आपको पता है कि, अगले महीने आप क्रेडिट कार्ड की राशि का भुगतान कर सकते हैं.

इस स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए. अगर आपकी वित्तीय स्थिति स्टेबल नहीं हैं तो, आपको क्रेडिट कार्ड से दूरी बनानी चाहिए. समय पर भुगतान ना करने पर आपको ब्याज के रुप में मोटी रकम देनी पड़ती हैं. हालांकि, आपको किसी भी विकल्प का चयन करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लेनी चाहिए.

