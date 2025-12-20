पर्सनल लोन लेते समय सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, इन बातों पर भी रखें ध्यान, वरना होगा भारी नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Personal Loan Tips: इमरजेंसी के वक्त सबसे आसानी से पैसों के जुगाड़ के लिए लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. आज बड़ी आसानी से पर्सनल लोन अप्रूव्ड भी हो जाते हैं. बैंक ऐप्स , फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और दूसरी प्लेटफॉर्म भी पर्सनल लोन देते हैं. पर्सनल लोन का चुनाव करते समय लोग ब्याज दर देखकर पर्सनल लोन चुन लेते हैं. हालांकि, ये उनकी एक बड़ी गलती भी हो सकती है.

हर लेंडर पैसा कमाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है. ग्राहकों से फीस के नाम पर तो कभी पेनल्टी के नाम पर भारी भरकम चार्ज लिया जाता हैं. जिससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता हैं. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको ब्याज दरों के साथ-साथ इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए. जिससे आपको एक बेस्ट डील मिल सके...

1. कटौतियों के बाद हाथ में कितनी रकम मिलेगी, यह जरूर समझें

लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज आपको मिलने वाली रकम घटा सकते हैं. तुलना करने पर पता चलता है कि दो लेंडर की EMI और ब्याज दर लगभग एक थी. लेकिन कुछ लेंडर्स पहले ही प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस या मेंबरशिप जैसे चार्ज काट लेते हैं.

जिसके कारण आपके अकाउंट में कम पैसे क्रेडिट होते हैं. इसलिए लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

2. प्रीपेमेंट के नियम के बारे में पता करें

जब लोगों के पास बोनस या कहीं से एकमुश्त पैसे आते हैं तो, वे लोन की पूरी राशि जमा कर लोन खत्म करने का प्लान बनाते हैं. हालांकि, प्रीपेमेंट के लिए आपसे चार्ज भी लिया जाता है. कई मामलों में तो लॉक इन पीरियड भी होता है. इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले फोरक्लोजर चार्ज का पता कर लेना चाहिए. जिससे आपको आगे चलकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

3. पेनल्टी पर लगने वाली राशि

समय पर ईएमआई देने वाले लोगों से भी बैंक की गड़बड़ी और टाइमिंग में हुई गलती के कारण ईएमआई मिस हो जाती है. ऐसे में लेंडर के द्वारा उनपर बहुत ज्यादा पेनल्टी चार्ज लगा दिया जाता है. जिससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है.

इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले साफ-साफ पेनल्टी और दूसरी गलतियों पर लगने वाले चार्ज के बारे में पूछे. सभी जानकारी सही लगने पर ही किसी लेंडर से पर्सनल लोन लेने की योजना बनानी चाहिए.

