हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा

वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा

वैश्विक असर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत रूसी तेल से दूरी बनाए रखता है और चीन सस्ती खरीद जारी रखता है, तो एशियाई ऊर्जा बाजार का संतुलन बदल सकता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Russia-Iran Cut Oil Prices: यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच वैश्विक तेल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. एक ओर India ने अमेरिकी दबाव और उच्च टैरिफ/प्रतिबंधों के जोखिम को देखते हुए Russia से कच्चे तेल की खरीद में कमी की है, वहीं China इस मौके का लाभ उठाते हुए रूस और Iran दोनों से सस्ता तेल खरीदकर अपने भंडार बढ़ा रहा है.

ऊर्जा रिसर्च फर्म Rystad Energy के मुताबिक, रूस से भारत का तेल आयात जनवरी की तुलना में लगभग 40% तक घटकर करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन रह सकता है. इससे एशियाई बाजार में रूसी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा कम हुई है, जिसका फायदा चीन को मिल रहा है.

चीन को सस्ते तेल का फायदा

रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का Urals ग्रेड तेल आईसीई ब्रेंट से लगभग 12 डॉलर प्रति बैरल कम पर बिक रहा है, जबकि Iranian Light भी वैश्विक बेंचमार्क से करीब 11 डॉलर प्रति बैरल नीचे है. इससे चीनी रिफाइनरियों को सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिल रहा है. हालांकि चीन की निजी रिफाइनरियों (टीपॉट रिफाइनर्स) की क्षमता सीमित है और सरकार द्वारा आयात कोटा तय है, फिर भी वे उपलब्ध अवसर का अधिकतम लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं.

रिकॉर्ड स्तर पर आयात

वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, फरवरी के पहले 18 दिनों में चीन के बंदरगाहों पर रूसी तेल की आवक बढ़कर 2.09 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई, जो जनवरी से 20% अधिक और दिसंबर से लगभग दोगुनी है. डेटा फर्म Kpler के अनुसार, इस साल अब तक ईरान से चीन को लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात हुआ है, हालांकि यह पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 12% कम है.

इसके अलावा, समुद्र में तैरते टैंकरों में ईरानी तेल का भंडार करीब 48 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है, जो फरवरी की शुरुआत के 33 मिलियन बैरल से काफी अधिक है.

वैश्विक असर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत रूसी तेल से दूरी बनाए रखता है और चीन सस्ती खरीद जारी रखता है, तो एशियाई ऊर्जा बाजार का संतुलन बदल सकता है. इससे तेल की वैश्विक कीमतों, शिपिंग रूट्स और भू-राजनीतिक समीकरणों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Russian Crude Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
बिजनेस
US China Relations: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
बिजनेस
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
बिजनेस
ICICI Prudential Flexicap Fund: ऐसी ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, थीम और सेक्टर में इन्वेस्ट की है फ्लेक्सिबिलिटी
ICICI Prudential Flexicap Fund: ऐसी ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, थीम और सेक्टर में इन्वेस्ट की है फ्लेक्सिबिलिटी
Advertisement

वीडियोज

कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: PM मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू, भारत-इजरायल के बीच बड़ी डील मुमकिन
Live: PM मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू, भारत-इजरायल के बीच बड़ी डील मुमकिन
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget