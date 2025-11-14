हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़बिजनेसपर्सनल लोन लेने से पहले इन हिडेन चार्जेज की जरूर करें जांच, वरना होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

पर्सनल लोन लेने से पहले इन हिडेन चार्जेज की जरूर करें जांच, वरना होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो, ब्याज दरों के अलावा कुछ और चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. कई हिडेन चार्ज आपसे वसूले जाते है. जानें इनसे कैसे बचाव किया जाए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Personal Loan Tips India: जीवन में कई बार ऐसे मौके आते है, जब लोगों को तुरंत पैसों की जरूरत होती है. लोग ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दरें ज्यादा होती है, इसलिए लोग पर्सनल लेते समय मौजूद अलग-अलग विकल्पों के ब्याज दरों की जानकारी लेते हैं.

इसके बाद पर्सनल लोन का चयन करते हैं. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो, ब्याज दरों के अलावा कुछ और चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. कई हिडेन चार्ज आपसे वसूले जाते है. जिसकी जानकारी आपको नहीं होती हैं. इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान होता है. इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले इन बातों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. 

प्रोसेसिंग फीस की ले जानकारी

पर्सनल लोन लेते समय अक्सर ही लोग प्रोसेसिंग फीस की जानकारी नहीं लेते हैं. कई बैंकों और एनबीएफसी लोन अप्रूव करने के बाद आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते है. यह फीस आपकी लोन राशि से काट ली जाती है. यानि की आपको पूरी लोन की राशि नहीं मिलती.  

अक्सर लोन पर प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा होती है. जिस वजह से आपके अकाउंट में कम पैसा आता है. इसलिए लोन लेने से पहले ही यह साफ-साफ जान लेना चाहिए कि, प्रोसेसिंग फीस कितनी है. 

प्री पेमेंट फीस के बारे में पूछें

अगर आपने लोन की पूरी राशि समय से पहले चुका दी, तो क्या उस पर कोई प्री-पेमेंट चार्ज लगेगा? यह सवाल आप पर्सनल लोन लेने से पहले जरूर पूछ लें. कई बैंक इस स्थिति में अच्छी-खासी फीस वसूलते हैं, इसलिए बेहतर है कि, आप पहले ही इसकी पूरी जानकारी ले लें.

साथ ही अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो बैंक से आप प्री पेमेंट कम करने या फिर पूरी तरह से हटाने की बात भी कर सकते हैं. बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा देते हैं. इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले प्री पेमेंट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए

पर्सनल लेते समय, बैंक या एनबीएफसी के शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अगर कोई बात आपकी समझ में ना आ रही हो तो, साइन करने से पहले इसकी जानकारी लेनी चाहिए. इससे भविष्य में आपको पछतावा नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: ईडी के समन पर अनिल अंबानी ने वर्चुअल हाजिर होने की मांगी अनुमति, जानें क्या है पूरा मामला

 

Published at : 14 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Tags :
Personal Loan Tips India Hidden Charges In Personal Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Bihar Assembly Election Result: बिहार की सबसे बड़ी पार्टी BJP, Tejashwi को बड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget