पर्सनल लोन लेने से पहले इन हिडेन चार्जेज की जरूर करें जांच, वरना होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

Personal Loan Tips India: जीवन में कई बार ऐसे मौके आते है, जब लोगों को तुरंत पैसों की जरूरत होती है. लोग ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दरें ज्यादा होती है, इसलिए लोग पर्सनल लेते समय मौजूद अलग-अलग विकल्पों के ब्याज दरों की जानकारी लेते हैं.

इसके बाद पर्सनल लोन का चयन करते हैं. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो, ब्याज दरों के अलावा कुछ और चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. कई हिडेन चार्ज आपसे वसूले जाते है. जिसकी जानकारी आपको नहीं होती हैं. इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान होता है. इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले इन बातों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

प्रोसेसिंग फीस की ले जानकारी

पर्सनल लोन लेते समय अक्सर ही लोग प्रोसेसिंग फीस की जानकारी नहीं लेते हैं. कई बैंकों और एनबीएफसी लोन अप्रूव करने के बाद आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते है. यह फीस आपकी लोन राशि से काट ली जाती है. यानि की आपको पूरी लोन की राशि नहीं मिलती.

अक्सर लोन पर प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा होती है. जिस वजह से आपके अकाउंट में कम पैसा आता है. इसलिए लोन लेने से पहले ही यह साफ-साफ जान लेना चाहिए कि, प्रोसेसिंग फीस कितनी है.

प्री पेमेंट फीस के बारे में पूछें

अगर आपने लोन की पूरी राशि समय से पहले चुका दी, तो क्या उस पर कोई प्री-पेमेंट चार्ज लगेगा? यह सवाल आप पर्सनल लोन लेने से पहले जरूर पूछ लें. कई बैंक इस स्थिति में अच्छी-खासी फीस वसूलते हैं, इसलिए बेहतर है कि, आप पहले ही इसकी पूरी जानकारी ले लें.

साथ ही अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो बैंक से आप प्री पेमेंट कम करने या फिर पूरी तरह से हटाने की बात भी कर सकते हैं. बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा देते हैं. इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले प्री पेमेंट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए

पर्सनल लेते समय, बैंक या एनबीएफसी के शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अगर कोई बात आपकी समझ में ना आ रही हो तो, साइन करने से पहले इसकी जानकारी लेनी चाहिए. इससे भविष्य में आपको पछतावा नहीं होगा.

