बिकने जा रहा प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक, 26850 करोड़ में दुबई के लेंडर से डील हुई पक्की

हिंदी न्यूज़बिजनेसबिकने जा रहा प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक, 26850 करोड़ में दुबई के लेंडर से डील हुई पक्की

RBL Bank News: दुबई का दूसरा सबसे बड़ा बैंक एमिरेट्स NBD RBL में 60 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है. यह सौदा लगभग 3 अरब डॉलर (लगभग 26,850 करोड़ रुपये) में होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

RBL Bank News: देश में प्राइवेट सेक्टर के बैंक RBL और एमिरेट्स NBD बैंक के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है. UAE का लेंडर RBL में 60 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है. यह सौदा लगभग 3 अरब डॉलर (लगभग 26,850 करोड़ रुपये) में होगा. यह देश के प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है. RBL बैंक और एमिरेट्स NBD के बोर्ड ने शनिवार को अपने-अपने स्तर पर इस सौदे को मंजूरी दे दी.

60 परसेंट तक के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया जाने वाला यह निवेश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), शेयरहोल्डर्स और दूसरे नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी के अधीन है. सेबी के टेकओवर रेगुलेशन के तहत एमिरेट्स सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 परसेंट तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक खुली पेशकश भी रखेगा. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रिफरेंशियल इश्यू के पूरा होते ही एमिरेट्स RBL का प्रोमोटर बन जाएगा और उसे इस पर कंट्रोल भी हासिल हो जाएगा.

यह सौदा देश के बैंकिंग सेक्टर में अब तक किए गए सबसे बड़े विदेशी निवेश में से एक माना जा रहा है. एमिरट्स NBD ने कहा कि यह निवेश भारत के प्रति उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दर्शाता है. यह इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर  (IMEC) के भीतर भारत  के बढ़ते महत्व को दर्शाता है और भारत-यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है. 

 

 

RBI के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से बढ़ गई परेशानी! सेम डे की जगह लग रहे 10 से 12 दिन 

Published at : 19 Oct 2025 07:01 AM (IST)
RBL Bank RESERVE BANK Emirates NBD
