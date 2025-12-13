इंडिगो पर एक और मुसीबत! कंपनी के नाम भेजी गई नोटिस, अब भरना होगा 59 करोड़ रुपये का जुर्माना

Indigo GST Notice: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कंपनी पहले से ही परेशानियों का सामना कर रही है. अब ऊपर से एक और बला आ गई है. कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 58,74,99,439 रुपये का डिमांड नोटिस भेजा गया है.

इंडिगो ने शुक्रवार को बताया कि उसे CGST, दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर से 58.75 करोड़ रुपये का टैक्स पेनाल्टी नोटिस मिला है. इस ऑर्डर में पेनाल्टी के साथ GST भी शामिल है. हालांकि, एयरलाइन ने इस आदेश को चुनौती देने की भी बात कही है.

कंपनी ने आदेश को ठहराया गलत

कंपनी ने इस आदेश को गलत मानते हुए कहा है कि उसकी योजना इसे चुनौती देने की है. इसके लिए बाहरी टैक्स सलाहकारों से सलाह भी ली जा रही है. BSE को दी गई जानकारी में इंडिगो ने जोर देकर कहा कि इस नोटिस का उसके फाइनेंशियल स्टेटस, रोजाना के कामकाज, बिजनेस एक्टिविटी पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. इंडिगो पहले भी इस तरह की जांच का सामना कर चुकी. हालांकि, अभी का यह नोटिस कंपनी को एक ऐसे वक्त पर भेजा गया है, जब वह पहले से ही एक नाजुक दौर से गुजर रही है.

संकट से जूझ रही है कंपनी

दिसंबर के पहले हफ्ते से इंडिगो लगातार फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति से जूझ रही है, जिससे एयरलाइन इंडस्ट्रीज में अफरा-तफरी मच गई है. ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दबाव के समय में कंपनी को भेजा गया यह जीएसटी नोटिस अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है.

इस बीच, DGCA इंडिगो संकट की जांच में जुटा हुआ है ताकि इसके तह तक जाकर मूल कारणों का पता लगाया जा सके इसलिए ही इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को 12 दिसंबर को DGCA अधिकारियों की एक कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया. स्थिति अब पहले के मुकाबले धीरे-धीरे सुधर रही है.

ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट प्राइस

इस बीच, ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के लिए अपना टारगेट प्राइस घटाकर 6,035 रुपये कर दिया है, लेकिन रेटिंग 'बाय' बरकरार रखी है. फर्म ने कहा कि हालिया ऑपरेशनल दिक्कतों और बढ़ते खर्चों से शॉर्ट-टर्म कमाई पर दबाव पड़ने की संभावना है, लेकिन इंडिगो की मजबूत मार्केट लीडरशिप और चल रहा इंटरनेशनल विस्तार लॉन्ग-टर्म के लिए पॉजिटिव आउटलुक को सपोर्ट करता रहेगा. शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक स्टॉक 0.58 परसेट तक चढ़कर 4,846.50 रुपये पर कारोबार करता दिखा.

