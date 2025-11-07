अब हर पेमेंट पर मिलेगा सोना! पेटीएम ने शुरू किया दमदार फीचर, जानें रिडीम का तरीका
भारत की प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, पेटीएम अपने यूजर्स को गोल्ड रिवॉर्ड देने की शुरुआत कर रही है. अब पेटीएम के यूजर्स अपने हर ट्रांजैक्शन पर डिजिटल गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं.
जिसमें बताया गया कि, अब से पेटीएम के लॉयल्टी पॉइंट्स को डिजिटल गोल्ड में कंवर्ट किया जा सकेगा. साथ ही कंपनी ने एक नया एआई फीचर भी लॉन्च किया है. जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नया वर्जन होगा. इसके तहत ग्राहकों को एक एआई असिस्टेंट दिया जाएगा.
कंपनी का ऐलान
पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने जानकारी दी है कि, पेटीएम यूजर्स को हर यूपीआई पेमेंट और किसी व्यक्ति को पेमेंट करने पर गोल्ड पॉइंट्स रिवॉर्ड के रुप में देगी. जिसे ग्राहक बाद में डिजिटल गोल्ड में बदल सकते है.
विजय शर्मा ने आगे बताया कि, कंपनी ने इस फीचर को बहुत ही आसान और सिंपल बनाया है. अब हर ट्रांजैक्शन पर गोल्ड कमाने का मौका लोगों के पास है. साथ ही इसकी कोई लिमिट भी सेट नहीं की गई है. बतौर विजय, कोई भी दूसरा ऐप इस लेवल का रिवॉर्ड नहीं देता है.
कैसे करेंगे गोल्ड पॉइंट्स रिडीम?
पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट युगल तिवारी के अनुसार, 100 रुपए की ट्रांजैक्शन पर यूजर्स को 1 गोल्ड पॉइंट मिलेगा. साथ ही अगर ग्राहक RuPay कार्ड से पेमेंट करते हैं तो, उन्हें दोगुना पॉइंट्स मिलेगा. कंपनी ने जानकारी दी है कि, ग्राहक गोल्ड पॉइंट्स का वैल्यू 15 रुपए पहुंचने पर इसे डिजिटल गोल्ड के रुप में रिडीम कर पाएंगे. ग्राहक जैसे-जैसे खरीदारी करते जाएंगे, उनका पॉइंट बढ़ता जाएगा. जिसे वे कभी भी डिजिटल गोल्ड में कंवर्ट कर सकते है.
ट्रैवल के लिए नया एआई फीचर
पेटीएम ने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म में नया एआई फीचर जोड़ा है. इसके तहत ग्राहकों को एक एआई असिस्टेंट मिलेगा. जो उनकी यात्रा की प्लानिंग करने में उनकी सहायता करेगा. यात्रा प्लान बनाने से लेकर टिकट बुक करने तक में एआई असिस्टेंट ग्राहकों की मदद करेगा.
