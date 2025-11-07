शादी सीजन से पहले सोने की कीमतों में हल्की तेजी, जानें 7 नवंबर को आपके शहर का ताजा रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 7 नवंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,20,839 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,20,613 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

7 नवंबर की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,20,935 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 320 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,20,949 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,48,210 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,47,309 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 1100 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,170 रुपए

22 कैरेट - 1,12,030 रुपए

18 कैरेट - 91,670 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,020 रुपए

22 कैरेट - 1,11,850 रुपए

18 कैरेट - 91,520 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,950 रुपए

22 कैरेट - 1,12,700 रुपए

18 कैरेट - 94,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,020 रुपए

22 कैरेट - 1,11,880 रुपए

18 कैरेट - 91,520 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,070 रुपए

22 कैरेट - 1,11,930 रुपए

18 कैरेट - 91,570 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,170 रुपए

22 कैरेट - 1,12,030 रुपए

18 कैरेट - 91,670 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,070 रुपए

22 कैरेट - 1,11,930 रुपए

18 कैरेट - 91,570 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,020 रुपए

22 कैरेट - 1,11,880 रुपए

18 कैरेट - 91,520 रुपए

नवंबर महीने में शादियों का सीजन शुरु हो रहा है. ऐसे में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. भारतीय शादी सीजन में सोने की खरीदारी करते हैं. बहुत से निवेशक सोने की कीमतों के कम होने पर इसपर निवेश का विचार बना सकते है.

