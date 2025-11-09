हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसों की होगी बारिश! पतंजलि फूड्स ने किया डिविडेंड का ऐलान, जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

पैसों की होगी बारिश! पतंजलि फूड्स ने किया डिविडेंड का ऐलान, जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

Dividend Alert: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है. कंपनी ने 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 09 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

Dividend Alert: पतंजलि फूड़स ने शनिवार 8 नवंबर को अपने निवेशकों के लिए 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा. इसके लिए 13 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. कंपनी ने कहा, ''आज हुई बोर्ड की बैठक में कई अन्य बातों के साथ-साथ 1.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड को भी मंजूरी दी है."

कंपनी ने कमाया खूब मुनाफा

कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया. इस दौरान नेट प्रॉफिट 516.69 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 308.58 करोड़ रुपये के मुकाबले 67.4 परसेंट ज्यादा है. कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 20.95 परसेंट बढ़कर 8,101.56 करोड़ रुपये से 9,798.84 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टोटल इनकम 21 परसेंट बढ़कर 9,850.06 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA 19.4 परसेंट उछलकर 552.05 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 5.6 परसेंट रह गया. 

शेयरों का क्या है हाल?

शुक्रवार को पतंजलि फूड्स के शेयर 0.96 परसेंट चढ़कर 579 के लेवल पर बंद हुआ, हालांकि, इस साल अब तक इसमें 4.5 परसेंट की गिरावट आई है. वहीं, बीते छह महीनों में इसमें 5.13 परसेंट की गिरावट आई है. पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 8.43 परसेंट की गिरावट आई है. वहीं, पिछले पांच साल और दस सालों में कंपनी ने क्रमश: 234 परसेंट और 5593 परसेंट का रिटर्न दिया है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

सातवें आसमान पर यह एनर्जी स्टॉक, छप्पड़फाड़ मुनाफे के बाद अब एक्सपर्ट्स ने कहा- 74 रु. तक जाएगा भाव 

Published at : 09 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Patanjali Foods Dividend Stock
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश
अखबार पर परोसा मिड-डे मील, अब अचानक स्कूल में आ गईं चमचमाती प्लेटें! पढ़ें पूरा मामला
अखबार पर परोसा मिड-डे मील, अब अचानक स्कूल में आ गईं चमचमाती प्लेटें! पढ़ें पूरा मामला
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश
अखबार पर परोसा मिड-डे मील, अब अचानक स्कूल में आ गईं चमचमाती प्लेटें! पढ़ें पूरा मामला
अखबार पर परोसा मिड-डे मील, अब अचानक स्कूल में आ गईं चमचमाती प्लेटें! पढ़ें पूरा मामला
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
ट्रेंडिंग
मेट्रो पिलर के साथ शख्स ने की ऐसी हरकत, अब पूरा सोशल मीडिया कर रहा तारीफ, जानिए पूरा मामला
मेट्रो पिलर के साथ शख्स ने की ऐसी हरकत, अब पूरा सोशल मीडिया कर रहा तारीफ, जानिए पूरा मामला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget