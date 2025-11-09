पैसों की होगी बारिश! पतंजलि फूड्स ने किया डिविडेंड का ऐलान, जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

Dividend Alert: पतंजलि फूड़स ने शनिवार 8 नवंबर को अपने निवेशकों के लिए 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा. इसके लिए 13 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. कंपनी ने कहा, ''आज हुई बोर्ड की बैठक में कई अन्य बातों के साथ-साथ 1.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड को भी मंजूरी दी है."

कंपनी ने कमाया खूब मुनाफा

कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया. इस दौरान नेट प्रॉफिट 516.69 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 308.58 करोड़ रुपये के मुकाबले 67.4 परसेंट ज्यादा है. कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 20.95 परसेंट बढ़कर 8,101.56 करोड़ रुपये से 9,798.84 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टोटल इनकम 21 परसेंट बढ़कर 9,850.06 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA 19.4 परसेंट उछलकर 552.05 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 5.6 परसेंट रह गया.

शेयरों का क्या है हाल?

शुक्रवार को पतंजलि फूड्स के शेयर 0.96 परसेंट चढ़कर 579 के लेवल पर बंद हुआ, हालांकि, इस साल अब तक इसमें 4.5 परसेंट की गिरावट आई है. वहीं, बीते छह महीनों में इसमें 5.13 परसेंट की गिरावट आई है. पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 8.43 परसेंट की गिरावट आई है. वहीं, पिछले पांच साल और दस सालों में कंपनी ने क्रमश: 234 परसेंट और 5593 परसेंट का रिटर्न दिया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

