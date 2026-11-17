Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।

भारतीय घरों में सुबह की शुरुआत दूध वाली चाय के साथ होती है. ऐसे में अगर दूध की कीमत ही बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. यूपी में दूध खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है. लखनऊ दुग्ध संघ (पराग) भी दूध की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में था, लेकिन राहत की बात ये है कि अब कंपनी ने दूध की कीमत में बढ़ोतरी करने के फैसले को वापस ले लिया है.

दरअसल, कंपनी के महाप्रबंध ने बताया कि दूध की कीमत में बढ़ोतरी करने के फैसले को वापस ले लिया गया है. लखनऊ दुग्ध संघ ने 12 नवंबर से दूध के नए दाम लागू करने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले को अब वापस ले लिया गया है. यानी ग्राहक को पहले जितने पैसे दूध खरीदने के लिए देने होते थे, तो अभी भी उतने पैसे ही देने होंगे.

कितने रुपये में मिलेगा दूध?

बता दें कि अब जब कंपनी ने दूध की कीमतों में इजाफा करने के फैसले को वापस ले लिया है तो अब ग्राहकों को पराग गोल्ड और टोंड दूध के लिए पहले जितने पैसे ही देने होंगे.

पराग गोल्ड दूध का एक लीटर पैक 72 रुपये में मिलेगा.

वहीं 500 एमएल का पैक 36 रुपये में मिलेगा.

पराग टोंड मिल्ड का एक लीटर पैक 59 रुपये में मिलेगा.

साथ ही 500 एमएल वाले पैक की कीमत 30 रुपये होगी.

यानी दूध की कीमत में बढ़ोतरी करने के फैसले को वापस करने के बाद पुराने रेट ही लागू रहेंगे.

दूध में कितनी बढ़ोतरी होनी थी?

बता दें कि पराग एफसीएम गोल्ड दूध की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा होने का प्रस्ताव था.

पराग गोल्ड 1 लीटर दूध की कीमत को 76 रुपये किया जाना था.

वहीं पराग गोल्ड 500 एमएल के पैक की कीमत को 38 रुपये करने की तैयारी थी.

इसके अलावा पराग टोंड 1 लीटर की कीमत 61 रुपये किया जाना था.

साथ ही पराग टोंड 500 एमएल को 31 रुपये करने की तैयारी थी.

आम लोगों को मिलेगी राहत

बड़ी बात ये है कि कंपनी के अब इस फैसले से यूपी में दूध खरीदने वालों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि उनका अब दूध खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे. वहीं दूध जैसी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज के दाम में इजाफा होने से आम लोगों के किचन के बजट पर काफी असर पड़ सकता था, लेकिन अब दूध की कीमत में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की वजह से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.

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