सोने को हमेशा से लोगों ने सुरक्षित निवेश माना है. जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव होता है तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ रुख करते हैं. लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. हालात ऐसे हैं कि सोना एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और 2015 के बाद अपने सबसे खराब साल की ओर बढ़ रहा है.

आमतौर पर महंगाई, युद्ध और आर्थिक संकट के समय सोने की मांग बढ़ती है. ऐसे में सोने की कीमतों में आई ये कमजोरी निवेशकों के लिए भी सवाल खड़े कर रही है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सोने को मुश्किल समय का सहारा माना जाता है अब वही इस समय दबाव में है? आइये जानते हैं.

सोने में गिरावट की 5 बड़ी वजह क्या है?

1.अमेरिकी डॉलर की मजबूती

सोने की कीमतों पर सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर की मजबूती का पड़ रहा है. डॉलर इस समय अप्रैल 2025 के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर के करीब कारोबार कर रहा है. चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद-बिक्री डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ जाता है. इससे मांग पर असर पड़ता है और कीमतों में गिरावट आती है.

2.ब्याज दर बढ़ना

बाजार को उम्मीद है कि दिसंबर में फेड ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है. कुछ निवेशक 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की आशंका भी जता रहे हैं. दरअसल, सोना खरीदने पर निवेशकों को बैंक जमा और सरकारी बॉन्ड की तरह ब्याज नहीं मिलता है. ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक सोने के बजाय वहां पैसा लगाना पसंद कर सकते हैं जहां उन्हें रोज रिटर्न मिलता है.

3.ईरान युद्ध का असर

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने भी सोने के बाजार की तस्वीर बदल दी है. इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका है.

आमतौर पर महंगाई बढ़ने पर सोने की मांग बढ़ती है, क्योंकि इसे महंगाई से बचाव का एक तरीका माना जाता है. लेकिन इस बार महंगाई के कारण ब्याज दरें बढ़ने की आशंका भी मजबूत हुई है. इसका असर सोने की कीमतों पर उल्टा पड़ रहा है.

4.शेयर बाजार की गिरावट

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का असर भी सोने पर देखने को मिल रहा है. अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया के बाजार मूल्य में अक्टूबर की शुरुआत से 13 नवंबर तक करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई. ऐसे में कुछ निवेशक दूसरे निवेशों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचकर नकदी जुटा रहे हैं.

5.केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में नरमी

दुनिया के केंद्रीय बैंक भी सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच केंद्रीय बैंकों ने करीब 675 टन सोना खरीदा. हालांकि, अब इस खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद है.

पोलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व का लक्ष्य 700 टन पूरा कर लिया है. वहीं चीन की ओर से खरीदारी जारी है. इसके अलावा सोने के सिक्कों और बार की मांग में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है.

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