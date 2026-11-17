Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्टूबर में UPI लेनदेन 31.53 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंचा.

25.47 अरब ट्रांजैक्शन हुए; दैनिक औसत 1 लाख करोड़ पार.

त्योहारी खरीदारी से नवंबर में UPI लेनदेन और बढ़ा.

देश में डिजिटल पेमेंट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. यही वजह है कि अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटली लेनदन हुए. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में पहली बार UPI लेनदेन की कुल वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करते हुए 31.53 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

इस दौरान देशभर में 25.47 अरब से ज्यादा बार QR कोड स्कैन और डिजिटल भुगतान किए गए. नवंबर में दीवाली, छठ और शादी-ब्याह की खरीदारी के चलते एक और नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है.

हर रोज 1,01,707 करोड़ का लेनदेन

बता दें कि अक्टूबर में 31.53 लाख करोड़ के लेनदेन हुए, जो सितंबर के 29.37 लाख करोड़ से अधिक है. वहीं, पिछले साल अक्टूबर में दर्ज हुए 27.27 लाख करोड़ के लेनदेन के मुकाबले यह लगभग 16% ज्यादा है. इस पूरे महीने में रिकॉर्ड 25.47 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो सालाना आधार पर 23% अधिक है.

इतना ही नहीं, अक्टूबर में पहली बार UPI का औसत दैनिक लेनदेन मूल्य 1 लाख करोड़ को पार कर 1,01,707 करोड़ पर पहुंच गया. रोजाना औसतन 82.2 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए. यानी कि अक्टूबर में देश के लोगों ने UPI के जरिए हर एक दिन में औसतन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा (1,01,707 करोड़ रुपये) का लेनदेन किया है.

ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक दिन का औसत 1 लाख करोड़ रुपये के पार गया हो. इसके साथ ही, अक्टूबर में हर रोज औसतन 82.2 करोड़ बार लोगों ने UPI से पैसे भेजे या QR कोड स्कैन करके पेमेंट किया.

नवंबर में और तेजी की उम्मीद

उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में इसमें और भी तेजी आई होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि 8 नवंबर को दीवाली और 7 नवंबर को छोटी दिवाली होने के कारण नवंबर के पहले ही हफ्ते में जमकर खरीदारी हुई. 7 नवंबर को एक ही दिन में 1,36,118 करोड़ के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए.

नवंबर के शुरुआती चार दिनों में ही औसत दैनिक लेनदेन 1.29 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अक्टूबर के दैनिक औसत (1.01 लाख करोड़) से कहीं अधिक है. साथ ही इस दौरान शादी-ब्याह का सीजन होने के चलते ज्वेलरी से लेकर कपड़ों की खरीदारी में यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.

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