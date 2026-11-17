Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरबीआई ने टाटा संस को लिस्टिंग नियमों का पालन करने को कहा.

कंपनी बोर्ड में लिस्टिंग पर आंतरिक मतभेद उजागर हुए हैं.

नोएल टाटा कंपनी का परोपकारी स्वरूप बचाने को विरोध में हैं.

आरबीआई ने लिस्टिंग से बचने की पिछली याचिका भी खारिज की थी.

एक अपर लेयर NBFC होने के नाते टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को लिस्टिंग के नियमों का पालन करना ही होगा. 16 नवंबर को कंपनी को भेजे गए एक पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी इसी बात को दोहराया है.

टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सौरभ अग्रवाल को लिखे गए एक पत्र में केंद्रीय बैंक ने 6 अक्टूबर 2026 को भेजे गए उस पुराने संदेश का जिक्र किया, जिसमें टाटा संस ने आरबीआई से यह सलाह और स्पष्टीकरण (Regulatory Guidance) मांगा था कि उसे नियमों के तहत क्या और कैसे करना चाहिए, ताकि वह सभी कानूनों का सही से पालन कर सके. अब इसी के जवाब में आरबीआई ने साफ किया कि कंपनी को लिस्टिंग सहित सभी लागू नियमों का पालन करना होगा.

टाटा समूह में बढ़ी हलचल

आरबीआई का यह निर्देश 26 नवंबर 2026 को होने वाली टाटा संस की अहम बोर्ड बैठक से ठीक 10 दिन पहले आया है. टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा आईपीओ (IPO) के विरोध में हैं और उन्होंने कंपनी को अनलिस्टेड रखने के लिए पुनर्गठन (Restructuring) का प्रस्ताव रखा है. दूसरी ओर, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, माइनॉरिटी शेयरधारक शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप और जिमी टाटा नियमों के पालन और पारदर्शिता के लिए लिस्टिंग के पक्ष में हैं.

आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को 'अपर-लेयर एनबीएफसी' की श्रेणी में रखा था, जिसके तहत 3 साल के भीतर यानी 30 सितंबर 2025 तक लिस्टिंग अनिवार्य थी. लिस्टिंग से बचने के लिए कंपनी ने अपना कर्ज चुकाया और मार्च 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी दी, जिसे आरबीआई ने 11 सितंबर 2026 को खारिज कर दिया था.

क्यों लिस्टिंग के पक्ष में नहीं नोएल टाटा?

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध मुख्य रूप से इसलिए कर रहे हैं ताकि समूह के 150 साल पुराने परोपकारी चरित्र और कार्यशैली को बचाया जा सके. उनका मानना है कि टाटा का कारोबार करने का तरीका कुछ ऐसा रहा है, जिसमें मुनाफे से पहले परोपकार को प्राथमिकता दी जाती है. लेकिन शेयर बाजार में लिस्ट होते ही जब इससे हजारों शेयरधारक जुड़ जाएंगे, तो कंपनी पर हर तिमाही में केवल मुनाफा कमाने का दबाव बढ़ जाएगा.

इसके अलावा, नोएल टाटा का यह भी तर्क है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग नहीं होने तक टाटा संस जरूरत पड़ने पर समूह की घाटे में चल रही या नई कंपनियों को बिना किसी बाहरी रोक-टोक के तुरंत आर्थिक मदद दे सकता है, जबकि पब्लिक लिस्टिंग के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा.

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