अगर आज आप सोना खरीदने वाले हैं तो आपको भाव भी पता होना चाहिए. मंगलवार 17 नवंबर को शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद सोने का भाव करीब 1.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.69 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है.

मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,35,130 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,68,730 रुपए प्रति किलो था. वहीं, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,34,650 रुपए और चांदी 1,68,130 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है. यहां से आप शहर अनुसार सोने- चांदी का भाव देख सकते हैं.

कितनी आई गिरावट?

सोमवार को सर्राफा बाजार में सोने की कीमत लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में नीचे आई है. 99.9% शुद्धता वाला सोना 900 रुपए टूटकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इससे पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,40,900 रुपए था.

चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. एक किलो चांदी 5,000 रुपए सस्ती होकर 1.79 लाख रुपए पर आ गई है, जबकि इससे पहले इसका भाव 1.84 लाख रुपए प्रति किलो था.

सोने का कितना है भाव?

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली 1,34,650 रुपए 1,23,429 रुपए मुबंई 1,34,890 रुपए 1,23,649 रुपए चेन्नई 1,35,280 रुपए 1,24,007 रुपए कोलकाता 1,34,710 रुपए 1,23,484 रुपए बेंगलुरू 1,34,990 रुपए 1,23,741 रुपए हैदराबाद 1,35,100 रुपए 1,23,842 रुपए

चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी है. मंगलवार की सुबह दिल्ली में एक किलो चांदी का भाव 1,68,130 रुपए था. वहीं, चेन्नई में ये 1,68,910 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है.

शहर चांदी का भाव (1 किलो) दिल्ली 1,68,130 रुपए मुबंई 1,68,420 रुपए चेन्नई 1,68,910 रुपए कोलकाता 1,68,200 रुपए बेंगलुरू 1,68,550 रुपए हैदराबाद 1,68,690 रुपए

कीमतों में गिरावट क्यों आई?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को सोने और चांदी पर दबाव देखने को मिला है. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी रही. हालांकि, मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी ने हल्की वापसी की है. COMEX पर सोना 0.21% बढ़कर 3,861.1 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.35% चढ़कर 47.025 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.

क्या अभी सोना-चांदी खरीदना सही है?

कीमतों में लगातार गिरावट के बाद खरीदारों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव अभी बना हुआ है. ऐसे में अगर आप शादी या किसी भी त्योहार के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही दिन में सब खरीदने के बजाय अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए.

छठ के बाद आज फिर बंद हैं बैंक? 17 नवंबर को किन- किन राज्यों में है छुट्टी