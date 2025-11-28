खाते में पैसे जीरो फिर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपए! जानें कैसे मिलती है यह सुविधा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Zero Balance Account Withdrawal: जीरो बैंक बैलेंस होने पर भी पैसे निकालने की सुविधा के बारे में क्या आपने कभी सुना हैं? अगर, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो, यह खबर आपके काम आ सकती हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए खातों में इसकी सुविधा मिलती है.

जनधन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती है. आप अपने जनधन खाता से जीरो बैलेंस होने पर भी 10 हजार रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकते हैं. यानी कि, खाते में पैसे नहीं होने पर भी आप 10,000 रुपए की निकासी कर सकते हैं.

कैसे मिलती है यह सुविधा ?

जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खाते बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं. ओवरड्राफ्त की सुविधा लेने के लिए आप बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ज्यादातर बैंक इस आवेदन को मंजूर कर देते हैं. हालांकि, इसके लिए आपका बैंक से व्यवहार अच्छा होना चाहिए.

क्या होता है ओवरड्राफ्ट ?

जब आपके खाते में पैसे न होने पर भी बैंक आपको थोड़ी रकम निकालने की अनुमति देता है, तो इसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है. इसे एक तरह का छोटा और तुरंत मिलने वाला लोन समझा जा सकता है, जिसे खाते में पैसा आते ही वापस चुकाना होता है.

हालांकि, इस सुविधा के लिए आपको थोड़ा ब्याज भी चुकाना होता हैं. लेकिन इमरजेंसी के वक्त ओवरड्राफ्ट का विकल्प खर्च को संभालने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

कुछ बातों का रखना चाहिए ध्यान

इमरजेंसी में तुरंत पैसों के लिए लोग ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, बार-बार ऐसा करने से आपका अकाउंट निगेटिव हो सकता हैं. साथ ही समय पर भुगतान ना करने से आपका क्रेडिट स्कोर पर भी इसका नकारात्मक असर होता है. साथ ही अलग-अलग बैंकों का ओवरड्राफ्ट नियम भी भिन्न हो सकते हैं.

