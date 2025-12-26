Reliance Foundation Hospital Opens ‘JEEVAN’ Wing: रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने ‘जीवन (JEEVAN)’ नामक एक नए विशेषीकृत केयर विंग की शुरुआत कर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है. यह नया विंग मरीज-केंद्रित और मानवीय चिकित्सा देखभाल की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. जीवन विंग में एक ही छत के नीचे कैंसर (ऑन्कोलॉजी) और डायलिसिस सेवाएं मिल पाएंगी. इससे लंबे और चुनौतीपूर्ण इलाज से गुजर रहे मरीजों को न केवल उन्नत चिकित्सकीय सुविधा मिल सकेगी, बल्कि भावनात्मक सहयोग भी दिया किया जा सकेगा.

इस नए विंग की आधारशिला का अनावरण रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी ने मुकेश अंबानी, पूर्णिमा दलाल और ममता दलाल के साथ किया, जो अस्पताल के उन्नत स्वास्थ्य नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

जीवन विंग की स्थापना नीता एम. अंबानी के दिवंगत पिता रविंद्रभाई दलाल की स्मृति में की गई है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, यह पहल उनके उन मूल्यों को समर्पित है जिनमें करुणा, संवेदनशीलता, सेवा भाव और जीवन के प्रति सम्मान शामिल थे. ये मूल्य इस विंग की डिजाइन सोच और देखभाल पद्धति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं.

इस विंग में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस जैसी उन्नत चिकित्सा सेवाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मरीजों को अलग-अलग विभागों के बीच भटकने की जरूरत न पड़े और इलाज की निरंतरता बनी रहे. विशेष रूप से बाल चिकित्सा कीमोथेरेपी वार्ड को बच्चों के अनुकूल वातावरण में विकसित किया गया है, जहां सुरक्षा और उच्च चिकित्सकीय मानकों के साथ-साथ बच्चों और उनके परिवारों को भावनात्मक सुकून देने पर जोर दिया गया है.

इसके अलावा, जीवन विंग में 24×7 विशेषीकृत क्रिटिकल केयर सेवाएं भी उपलब्ध हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके. अस्पताल नेतृत्व का कहना है कि उपचार केवल दवाओं और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि सम्मान, भावनात्मक सहयोग और मानवीय संवेदना भी मरीज की रिकवरी में अहम भूमिका निभाती है. आधुनिक चिकित्सा ढांचे और सहानुभूति-आधारित देखभाल मॉडल के संयोजन के साथ, जीवन विंग रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में और सशक्त बनाता है तथा करुणा के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.