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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir india के नए CEO- MD बनाए गए टेवोल्डे गेब्रेमारियम

Air india के नए CEO- MD बनाए गए टेवोल्डे गेब्रेमारियम

Air India News: एयर इंडिया टेवोल्डे गेब्रेमारियम को कंपनी का नया सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डैयरेक्टर (MD) के रूप में नियुक्त किया है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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AIR India New CEO MD: देश की मशहूर एयरलाइंस Air India ने टेवोल्डे गेब्रेमारियम को कंपनी का नया सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के रूप में नियुक्त किया है. टेवोल्डे गेब्रेमारियम इससे पहले इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के प्रमुख रह चुके हैं.

एविएशन इंडस्ट्री का अनुभव आएगा काम
टेवोल्डे गेब्रेमारियम लंबे समय से एविएशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनका लंबा अनुभव एयर इंडिया के काफी काम आने वाला है. उनकी नियुक्ति के साथ एयर इंडिया को भी उम्मीद बढ़ गई है कि कंपनी के कामकाज और विकास को नई दिशा मिलेगी. टेवोल्डे को एयरलाइन के संचालन, विस्तार और बेहतर ग्राहक सेवा के क्षेत्र में काफी अनुभव है.

 

 

 

 

(खबर आगे बढ़ाई जा रही है...)

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 05 Aug 2026 06:41 PM (IST)
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