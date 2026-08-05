Air india के नए CEO- MD बनाए गए टेवोल्डे गेब्रेमारियम

AIR India New CEO MD: देश की मशहूर एयरलाइंस Air India ने टेवोल्डे गेब्रेमारियम को कंपनी का नया सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के रूप में नियुक्त किया है. टेवोल्डे गेब्रेमारियम इससे पहले इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के प्रमुख रह चुके हैं.

एविएशन इंडस्ट्री का अनुभव आएगा काम

टेवोल्डे गेब्रेमारियम लंबे समय से एविएशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनका लंबा अनुभव एयर इंडिया के काफी काम आने वाला है. उनकी नियुक्ति के साथ एयर इंडिया को भी उम्मीद बढ़ गई है कि कंपनी के कामकाज और विकास को नई दिशा मिलेगी. टेवोल्डे को एयरलाइन के संचालन, विस्तार और बेहतर ग्राहक सेवा के क्षेत्र में काफी अनुभव है.

News Alert ! Air India appoints former Ethiopian Airlines Group chief Tewolde Gebremariam as CEO and Managing Director pic.twitter.com/R5xeszwLdx — Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026

(खबर आगे बढ़ाई जा रही है...)