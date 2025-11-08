केंद्र सरकार का फोकस शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रही नई पहचान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि, केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में शिक्षा क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
Investment in Northeast India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दावा किया कि, केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में शिक्षा क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. सीतारमण ने कहा कि, इस अवधि के दौरान क्षेत्र में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है, रेलवे मानचित्र पर नए राज्य शामिल हुए हैं और कई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है.
वित्त मंत्री ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित असम के पहले विश्वविद्यालय की शनिवार, 8 नवंबर 2025 को आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही.
नई परियोजनाओं की जानकारी
विश्वनाथ जिले में गोहपुर के भोलागुड़ी में 415 करोड़ रुपये की लागत से ‘स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय’ का निर्माण किया जा रहा है. यह विश्वविद्यालय कुल 241 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा. इसमें 2,000 छात्रों के लिए शैक्षणिक ब्लॉक, 1,620 छात्रों के लिए छात्रावास, आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृह और एक छात्र सुविधा केंद्र होगा. विश्वविद्यालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ड्रोन और नौवहन प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट वातावरण जैसे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा.
सीतारमण ने कहा, ‘‘वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में शिक्षा क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस क्षेत्र में 850 से अधिक नए स्कूल खोले गए हैं. क्षेत्र में पहला एम्स शुरू हो गया है, तथा 200 से अधिक नए कौशल विकास संस्थान चालू हो गए हैं. देश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी इसी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि अकेले असम में 15 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल केंद्र राज्य में बन रहा है और प्रदेश में जल्द ही क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भी होगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम कर रहा है.’’ सीतारमण ने कहा कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के विकास के अलावा केंद्र इस क्षेत्र में विमानन और रेलवे क्षेत्र पर भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए गए हैं.
