हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत बना विदेशी स्टार्टअप की पहली पसंद, सिंगापुर और कनाडा की कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

भारत बना विदेशी स्टार्टअप की पहली पसंद, सिंगापुर और कनाडा की कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

सिंगापुर और कनाडा की कई अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनियों ने भारत में कारोबार विस्तार करने में रुचि दिखाई है. इस दौरान व्यावसायिक विचारों को निर्णायकों और निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 05:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian startups: सिंगापुर और कनाडा की कई अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने में रुचि दिखाई है. स्टार्टअप कंपनियों ने हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉरपोरेशन (एचकेएसटीपी) द्वारा आयोजित वैश्विक पिच प्रतियोगिता ईपीआईसी 2025 के दौरान 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में भारत में अपने कदम बढ़ाने की इच्छा जताई. पिच प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है, जहां उद्यमी अपने व्यावसायिक विचारों को निर्णायकों और निवेशकों के सामने प्रस्तुत करते हैं. 

प्रतियोगिता की डिटेल

प्रतियोगिता के दौरान 70 से अधिक देशों से आए 1,200 स्टार्टअप में से 100 को तीन श्रेणियों डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, वित्त प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी में चुना गया. इनमें भारत के दो स्टार्टअप भी शामिल हैं. यह वार्षिक कार्यक्रम संस्थापकों को वैश्विक निवेशकों, कॉरपोरेट सहयोगियों और उभरते बाजारों से जोड़ने का अवसर देता है. एचकेएसटीपी के चेयरमैन सनी चाई ने कहा, ''हम हांगकांग की कनेक्टिविटी को गति प्रदान कर रहे हैं, जिससे विचारों को सीमाओं के पार ले जाने और विस्तार करने में मदद मिल रही है.'' 

सिंगापुर की कंपनी एनईयू बैटरी मैटेरियल्स के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ब्रायन ओह ने कहा, ''हमारी प्राथमिकता सिंगापुर से परे अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, क्योंकि बैटरी पुनर्चक्रण केवल सिंगापुर या हांगकांग की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है. हम अपनी प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसका समाधान करना चाहते हैं.'' भारत के लिए योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, भारत स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण वाला एक बड़ा बाजार है, तथा बैटरी  पुनर्चक्रण में शामिल कुछ स्टार्टअप वहां अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. 

भारत में स्टार्टअप कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है. बहुत से भारतीय युवा नौकरी करने की जगह पर स्टार्टअप का रास्ता अपना रहे है. युवाओं ने इस क्षेत्र में सफलता की नई कहानियां भी लिखी हैं. यह बदलते भारत और युवाओं की सोच को दर्शाता है.  

यह भी पढ़ें: अब बिना बैंक अकाउंट के भी चलेगा यूपीआई! बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट, जानें पूरी डिटेल

Published at : 08 Nov 2025 05:29 PM (IST)
Tags :
Indian Startups Global Pitch Competition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget