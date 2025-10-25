हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसNHAI की नई पहल, अब टोल प्लाजा के साइनेज बोर्ड पर दिखेगी सारी जानकारी

NHAI की नई पहल, अब टोल प्लाजा के साइनेज बोर्ड पर दिखेगी सारी जानकारी

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास की जानकारी देने के लिए साइनेज बोर्ड लगाने की शुरुआत की गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Oct 2025 09:07 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

NHAI toll plaza signage board: भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से शुक्रवार को टोल प्लाजा पर लोगों को अधिक पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए साइनेज बोर्ड से जानकारी देने की शुरुआत की गई हैं. इसके तहत अब हर टोल प्लाजा पर स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास की पूरी जानकारी दिखाई जाएगी. एनएचएआई ने बताया कि, इस कदम का मकसद लोगों के बीच जागरुकता फैलाना हैं.

जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि, ये पास कहां से बनते हैं और इनकी कीमत और बनवाने की प्रक्रिया क्या है. ये सारी जानकारी साइनेज बोर्ड के माध्यम से टोल प्लाजा के इंट्री गेट, ग्राहक सेवा केंद्र के प्रवेश और निकास स्थानों पर लगाए गए हैं. जिससे सभी आने-जाने वाले लोग इसी बढ़ी आसानी से देख सके.

एनएचएआई ने दी जानकारी

एनएचएआई ने जानकारी दी हैं कि, उनके इस कदम से लोगों के बीच स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास को लेकर जागरूकता बढ़ेगी. एनएचएआई की ओर से ये साइनेज बोर्ड हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे.

साथ ही एनएचएचाई ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि, 30 दिनों के अंदर ये बोर्ड टोल प्लाजा पर लग जाने चाहिए. साथ ही दिन और रात दोनों ही समय में इसमें स्पष्ट जानकारी दिखाई देनी चाहिए. एनएचएआई इस जानकारी को राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन और एनएचएआई से संबंधित परियोजना वेबसाइटों पर भी अपलोड करेगी. 

क्या है मासिक स्थानीय पास और वार्षिक पास?

मासिक स्थानीय पास के लिए जो लोग किसी भी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर (या तय दूरी) के अंदर रहते हैं और अपने निजी वाहन से रोजाना सफर करते हैं. वे मासिक स्थानीय पास बनवा सकते है. पास बनवाने के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और स्थानीय आवासीय का प्रमाण देना होगा. जिसके बाद टोल प्लाजा हेल्पडेस्क से आपका मासिक पास बन जाएगा.

वहीं, वार्षिक पास के लिए आपको 3000 रुपए का वन टाइम भुगतान करना होगा. आप वार्षिक पास राजमार्गयात्रा ऐप, फास्टैग रिचार्ज के माध्यम से खरीद सकते है. वार्षिक पास के तहत आप एक साल या 200 बार टोल प्लाजा पर क्रॉस कर सकते हैं. वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है.  

Published at : 25 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
NHAI Toll Plaza Signage Board NHAI Annual Pass Details
Embed widget