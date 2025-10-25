2026 में सोने की कीमतों में आएगा तूफान! बाबा वेंगा ने की भविष्यवाणी, रेट सुन चौंक जाएंगे आप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Baba Vanga 2026 gold prediction: सोने की कीमतों में घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजारों में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखी गई है. हालांकि भारतीय घरेलू मार्केट में दिवाली के बाद से कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है. फिर भी यह बढ़ती कीमतों की तुलना में बहुत कम है. साल 2025 को अब खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में सभी का ध्यान है कि, वर्ष 2026 में सोने की कीमतों में क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

इस बीच बल्गेरियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि, 2026 में बड़ी वैश्विक उथल-पुथल होने से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. बाजार में मंदी होने से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिलेगा.

क्या है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?

बल्गेरियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा ने 2026 में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल की भविष्यवाणी की है. बाबा वेंगा के अनुसार, दुनिया के बाजारों में उथल-पुथल देखने को मिल सकता है. जिसके कारण मंदी के आसार दिख सकते है. अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही होती है और वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट आता है तो, सोने की कीमतें नया रिकॉर्ड बना सकती है.

बाजार जानकारों का मानना हैं कि, अगर ऐसा होता है तो, सोने की कीमतों में 25 से 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है. यानी की, अगले साल दिवाली में सोने की कीमतें 1,62,500 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए के बीच हो सकती है. जो कि संभावित रुप से सोने का नया रिकॉर्ड सेट करेगी.

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार, 24 अक्टूबर को 1,23,587 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ था. वहीं, कारोबारी दिन की समाप्ति होने पर इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह 1,23,451 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 1,24,239 रुपए के हाई लेवल तक पहुंचा था.

साथ ही सोना 1,21,400 रुपए के लो लेवल पर पहुंच गया था. दिवाली से पहले सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है था और यह 1,30,000 के आंकड़े तक पहुंच गया था. हालांकि, कुछ दिनों से इस पीली धातु की कीमतों में कमी देखने को मिल रही हैं.

