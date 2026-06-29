हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसElon Musk के बाद कौन बनेगा ट्रिलियनेयर? जुकरबर्ग को पछाड़ रेस में आया इस शख्स का नाम, ये कितना अमीर?

Elon Musk के बाद कौन बनेगा ट्रिलियनेयर? जुकरबर्ग को पछाड़ रेस में आया इस शख्स का नाम, ये कितना अमीर?

world’s next trillionaire: SpaceX के शेयरों में 16.4% की गिरावट के बाद एलन मस्क की नेट वर्थ 350 अरब डॉलर की गिरावट आई है. लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एलन मस्क की संपत्ति घटी, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति.
  • मार्क जुकरबर्ग अगले खरबपति बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं.
  • एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग दूसरे, डेल के माइकल डेल तीसरे दावेदार.
  • इन सभी की मौजूदा नेट वर्थ खरबपति बनने से काफी कम है.

Next Trillionaire after Musk: एलन मस्क की टेक कंपनी SpaceX के शेयरों में बीते सोमवार को 16.4% की गिरावट देखी गई और शेयर के भाव लुढ़ककर 155 डॉलर पर आ गए. इससे कंपनी के मालिक को 350 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

फोर्ब्स के मुताबिक, अब उनकी अनुमानित नेट वर्थ 1.45 ट्रिलियन डॉलर के ऑल-टाइम हाई से घटकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी कम रह गई. हालांकि, नेटवर्थ से अरबों डॉलर कम होने के बाद भी एलन मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और पहले ट्रिलियनेयर का अपना टाइटल बनाए रखे हुए हैं. रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद मस्क बेमिसाल बने हुए हैं. फोर्ब्स ने गूगल के लैरी पेज को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बताया है, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ 286.5 बिलियन डॉलर है. 

क्या है अगले ट्रिलियनेयर को लेकर भविष्यवाणी? 

इस बीच, Prediction Markets के ट्रेडर्स ने भविष्यवाणी की है कि अभी दुनिया के सातवें सबसे अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के के अगले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बनने की संभावना सबसे ज्यादा 32% है. वही, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) अगले ट्रिलियनेयर बनने की 21% संभावनाओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म Kalshi पर सट्टा लगाने वालों का अनुमान है कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में सातवें स्थान पर मौजूद व्यक्ति के पास एलन मस्क के बाद दुनिया का अगला ट्रिलियनेयर बनने की संभावना (32%) सबसे अधिक है, जबकि उनकी मौजूदा अनुमानित नेट वर्थ 200 बिलियन डॉलर से थोड़ी ही कम है. यह व्यक्ति मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं. बता दें कि जुकरबर्ग की संपत्ति अभी लगभग 189 अरब डॉलर है. ऐसे में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति को पांच गुना बढ़ाना होगा. 

एनवीडिया के सीईओ फोर्ब्स की लिस्ट में 8वें स्थान हैं. उनकी संपत्ति लगभग 166  अरब डॉलर है. ट्रेडर्स एआई चिप्स की बढ़ती डिमांड और चिप मार्केट में एनवीडिया के दबदबे के चलते उन्हें अगला बड़ा दावेदार मान रहे हैं.   

तीसरे नंबर पर कौन?

जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग के बाद डेल टेक्नोलॉजीज के CEO माइकल डेल 6% संभावना के साथ तीसरे स्थान पर हैं. CNBC के अनुसार, ट्रेडर्स के अनुमानों में उन्हें मेटा के CEO से काफी नीचे रखा गया है. हालांकि, उनकी नेट वर्थ (240 बिलियन डॉलर) बेहतर संभावनाओं वाले लोगों से कहीं ज्यादा है.

ये भी पढ़ें:

गायों को बीयर पिलाकर सबसे अच्छा बीफ बनाएंगे मार्क जुकरबर्ग, Meta चीफ के नए बिजनेस ने चौंकाया 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Mark Zuckerberg SpaceX IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Elon Musk के बाद कौन बनेगा ट्रिलियनेयर? जुकरबर्ग को पछाड़ रेस में आया इस शख्स का नाम, ये कितना अमीर?
Elon Musk के बाद कौन बनेगा ट्रिलियनेयर? जुकरबर्ग को पछाड़ रेस में आया इस शख्स का नाम, ये कितना अमीर?
बिजनेस
LPG New Rules: अब 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, बदल गए सारे नियम, एक गलती से कटेगा गैस कनेक्शन
LPG New Rules: अब 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, बदल गए सारे नियम, एक गलती से कटेगा गैस कनेक्शन
बिजनेस
Gold- Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट
Gold- Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट
बिजनेस
Share Market: लंबे वीकेंड के बाद आज शेयर बाजार सुस्त, लाल निशान पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
लंबे वीकेंड के बाद आज शेयर बाजार सुस्त, लाल निशान पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
महाराष्ट्र
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
बिहार
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
एग्रीकल्चर
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ट्रैवल
Passport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
ABP NEWS
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शादी का कार्ड वायरल हो गया है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शादी का कार्ड वायरल हो गया है।
ABP NEWS
क्या तुलादान के तराजू को लड्डुओं से नीचे झुकाया गया था या खुद मंत्री जी के वज़न से?
क्या तुलादान के तराजू को लड्डुओं से नीचे झुकाया गया था या खुद मंत्री जी के वज़न से?
Embed widget