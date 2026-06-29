Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलन मस्क की संपत्ति घटी, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति.

मार्क जुकरबर्ग अगले खरबपति बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं.

एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग दूसरे, डेल के माइकल डेल तीसरे दावेदार.

इन सभी की मौजूदा नेट वर्थ खरबपति बनने से काफी कम है.

Next Trillionaire after Musk: एलन मस्क की टेक कंपनी SpaceX के शेयरों में बीते सोमवार को 16.4% की गिरावट देखी गई और शेयर के भाव लुढ़ककर 155 डॉलर पर आ गए. इससे कंपनी के मालिक को 350 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

फोर्ब्स के मुताबिक, अब उनकी अनुमानित नेट वर्थ 1.45 ट्रिलियन डॉलर के ऑल-टाइम हाई से घटकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी कम रह गई. हालांकि, नेटवर्थ से अरबों डॉलर कम होने के बाद भी एलन मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और पहले ट्रिलियनेयर का अपना टाइटल बनाए रखे हुए हैं. रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद मस्क बेमिसाल बने हुए हैं. फोर्ब्स ने गूगल के लैरी पेज को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बताया है, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ 286.5 बिलियन डॉलर है.

क्या है अगले ट्रिलियनेयर को लेकर भविष्यवाणी?

इस बीच, Prediction Markets के ट्रेडर्स ने भविष्यवाणी की है कि अभी दुनिया के सातवें सबसे अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के के अगले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बनने की संभावना सबसे ज्यादा 32% है. वही, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) अगले ट्रिलियनेयर बनने की 21% संभावनाओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म Kalshi पर सट्टा लगाने वालों का अनुमान है कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में सातवें स्थान पर मौजूद व्यक्ति के पास एलन मस्क के बाद दुनिया का अगला ट्रिलियनेयर बनने की संभावना (32%) सबसे अधिक है, जबकि उनकी मौजूदा अनुमानित नेट वर्थ 200 बिलियन डॉलर से थोड़ी ही कम है. यह व्यक्ति मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं. बता दें कि जुकरबर्ग की संपत्ति अभी लगभग 189 अरब डॉलर है. ऐसे में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति को पांच गुना बढ़ाना होगा.

एनवीडिया के सीईओ फोर्ब्स की लिस्ट में 8वें स्थान हैं. उनकी संपत्ति लगभग 166 अरब डॉलर है. ट्रेडर्स एआई चिप्स की बढ़ती डिमांड और चिप मार्केट में एनवीडिया के दबदबे के चलते उन्हें अगला बड़ा दावेदार मान रहे हैं.

तीसरे नंबर पर कौन?

जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग के बाद डेल टेक्नोलॉजीज के CEO माइकल डेल 6% संभावना के साथ तीसरे स्थान पर हैं. CNBC के अनुसार, ट्रेडर्स के अनुमानों में उन्हें मेटा के CEO से काफी नीचे रखा गया है. हालांकि, उनकी नेट वर्थ (240 बिलियन डॉलर) बेहतर संभावनाओं वाले लोगों से कहीं ज्यादा है.

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